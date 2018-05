Senvion verliert im Onshore-Geschäft

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windkraftanlagenhersteller Senvion kämpft nach einem schwachen Vorjahr auch im ersten Quartal 2018 mit schwindenden Umsätzen.



Dabei hat vor allem das Geschäft mit der Winderzeugung an Land maßgeblich zum konzernweiten Rückgang von mehr als einem Drittel auf 256 Millionen Euro beigetragen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ging zudem stark von rund 21 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 0,8 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte.

Unter dem Strich konnte Senvion seine Verluste allerdings spürbar eindämmen - von 50 Millionen im Vorjahr auf rund 30 Millionen in diesem Jahr. Grund seien unter anderem geringere Restrukturierungskosten und Zinszahlungen gewesen.

Die Jahresprognose bestätigte das Management. Für das laufende Jahr rechnet es weiterhin mit einem Umsatz von 1,8 bis 1,9 Milliarden Euro und damit in etwa mit einer Stagnation im Vergleich zu 2017. Der Margendruck werde dabei anhalten - das Unternehmen geht von einem Rückgang der bereinigten Ebitda-Marge auf 5,0 bis 6,5 Prozent aus.