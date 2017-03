Senvion-Vorstand erteilt 'Rundem Tisch' endgültige Absage

Weitere Suchergebnisse zu "Senvion":

HAMBURG (dpa-AFX) - In der Auseinandersetzung um Werksschließungen und Stellenabbau verhärten sich zwischen dem Windkraftanlagenhersteller Senvion und den Arbeitnehmervertretern die Fronten.



Er werde auch künftig nicht an einem "Runden Tisch" mit Gewerkschaftern und Politikern teilnehmen, kündigte Senvion-Vorstandschef Jürgen Geißinger am Dienstag in Hamburg an. "Ich finde, da muss man nicht hingehen. Ich glaube nicht, dass an so einem "Runden Tisch" eine Lösung zustande kommt."

Am Vortag hatten sich im Hamburger Gewerkschaftshaus unter anderen der schleswig-holsteinische Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD), Vertreter der IG Metall Küste und Betriebsräte von Senvion getroffen, um über Alternativen zu Stellenstreichungen und Standortschließungen zu diskutieren. Diese Runde soll fortgesetzt werden./bcf/DP/tos