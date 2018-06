Senvion: Aktienanalyse vom 30.06.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Senvion":

Der Kurs der Aktie Senvion stand am 29.06.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Xetra bei 9,2 EUR. Der Titel wird der Branche "Schwere elektrische Ausrüstung" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Senvion einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Senvion jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Senvion konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Senvion auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Für Senvion liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Buy, 2 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Senvion vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 9 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (9,2 EUR) könnte die Aktie damit um -2,17 Prozent fallen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Senvion-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über Senvion dreht sich ebenfalls hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Buy"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Buy"-Rating festhalten.