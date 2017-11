Senvion mit 103 Millionen Gewinn vor Steuern

Weitere Suchergebnisse zu "Senvion":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windkraftanlagenhersteller Senvion hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres 103 Millionen Euro Gewinn vor Steuern (bereinigtes EBITDA) gemacht.



"Senvion hat in einem sehr schwierigen Industrieumfeld Kurs gehalten und bleibt stabil", sagte Unternehmenssprecher Immo von Fallois am Freitag in Hamburg bei der Präsentation der Zahlen fürs dritte Quartal 2017. Die EBITDA-Marge habe mit 7,9 Prozent den Erwartungen entsprochen. Der Umsatz sank um 10 Prozent auf 1,309 Milliarden Euro. Das Personal wurde konzernweit von 4500 auf etwa 4400 abgebaut. In Deutschland baut Senvion seit diesem Jahr bis Mitte 2018 insgesamt 720 Stellen ab, es verbleiben etwa 2400 Arbeitsplätze in Deutschland. Fallois macht für die "dramatische Situation" der Branche in Deutschland auch die Politik verantwortlich./mho/DP/she