Sentryo liefert Siemens Anomalieerkennungstechnologie zur Bewältigung der Cybersicherheitsherausforderungen für industrielle Infrastrukturen

München (ots) - Sentryo, das führende europäische Unternehmen aufdem Gebiet der industriellen Cybersicherheit, hat eine globaleVertriebsvereinbarung mit der Siemens AG geschlossen. Unter dieserVereinbarung bietet die Siemens AG Sentryo ICS CyberVision, dieSpitzenlösung zur Inventar- und Anomalieerkennung im Rahmen ihresCybersicherheitsprodukt- & -leistungsportfolios.Mit Sentryo ICS CyberVision hat sich Siemens für eine Lösungentschieden, die geeignet ist, industrielle Steuerungssysteme(ICS/DCS/SCADA) vor Cyberrisiken zu schützen. Durch dieIdentifizierung aller mit dem Steuerungsnetzwerk verbundenen Geräteund die Erkennung von Einbrüchen und Anomalien ermöglicht ICSCyberVision den Besitzern industrieller Anlagen die Gewährleistungder Verfügbarkeit, Resilienz und Sicherheit ihrer Industriesysteme.Siemens hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Kunden bei derenBemühungen um die Umstellung ihrer Geschäftsprozesse durchDigitalisierung zu unterstützen. In diesem Zusammenhang wird dieLösung von Sentryo in die IPCs integriert und bietet somit eineMöglichkeit, die Integrität des Steuerungssystems zu wahren."Cybersicherheit ist für Siemens eine strategische Frage.Inventar- und Anomalieerkennung sind entscheidende Faktoren jederCybersicherheitsstrategie im Bereich der Operational Technology.Durch die Zusammenarbeit mit Sentryo ergänzen wir unser Produkt- undLeistungsportfolio auf dem Gebiet der Industrial Security um eineinnovative und benutzerfreundliche Lösung, die für die Welt derSteuerungstechnik wie geschaffen ist", sagt Thomas Moser, CEO derSiemens Business Unit Industry Customer Services."Wir sind wirklich stolz darauf, Siemens als neuen Partner vonSentryo willkommen heißen zu können. Dass uns ein weltweit führendesIndustrieunternehmen sein Vertrauen schenkt, bestätigt unsereStrategie und unsere Technologie, und verbessert unsere Sichtbarkeitauf dem Markt ganz erheblich", sagt T. Rouquet, CEO. "Wir haben sehrviel in Künstliche Intelligenz und Datenvisualisierung investiert, umExperten der Steuerungstechnik die Nutzung von Inventar- undAnomalieerkennung zu ermöglichen - und das zahlt sich jetzt wirklichaus."Pressekontakt:Ferdinand KunzKafka Kommunikation089 74 74 70 580fkunz@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Sentryo, übermittelt durch news aktuell