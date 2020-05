Sentix: Konjunkturstimmung stabilisiert sich in der Nähe von Rekordtief

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Konjunkturstimmung unter Anlegern im Euroraum hat sich im Mai deutlich weniger aufgehellt als erwartet.



Die Corona-Krise hält die Sentix-Konjunkturerwartungen weiter in der Nähe ihres Rekordtiefs. Wie das Analyseinstitut Sentix am Montag in Frankfurt mitteilte, stieg der von ihm erhobene Indikator um 1,1 Punkte auf minus 41,8 Zähler. Er notierte damit nur leicht über seinem im April erreichten Rekordtief von minus 42,9 Punkten. Volkswirte hatten hingegen mit einem Anstieg auf minus 28,0 Punkte gerechnet.

"Die Wirtschaft im Euroraum erlebte in den letzten Wochen einen atemberaubenden Absturz", erklärte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner. Dieser geht inzwischen deutlich über die Verwerfungen im Zuge der Finanzkrise hinaus. Die verbesserten Erwartungen der Anleger seien jedoch ein Hoffnungsschimmer.

Der Erwartungsindex stieg von minus 15,8 Punkten im Vormonat auf minus 3,0 Prozent. Die Beurteilung der aktuellen Lage sank hingegen von minus 66,0 Punkten auf minus 73,0 Punkte. Dies ist ein neues Rekordtief.

International ruhen die Hoffnungen laut Hübner auf Asien. In China würden die Zeichen bereits wieder auf konjunkturellen Aufschwung stehen. Auch Japan stabilisiere sich. Andere Weltregionen, auch die USA, seien dagegen weiter in der Rezession.

Sentix befragt monatlich zahlreiche Anleger zur aktuellen Konjunkturlage und ihren Erwartungen. Im April wurden insgesamt 1213 Anleger befragt, davon 277 Profis. Die Umfrage gilt unter Analysten als Hinweisgeber, weil sie eine der ersten Erhebungen im jeweiligen Monat ist. Außerdem liegen Erhebung und Veröffentlichung eng beieinander. Die aktuelle Umfrage wurde vom 30. April bis 2. Mai durchgeführt./jsl/ssc/jha/