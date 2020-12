Sentix-Konjunkturindikator steigt - hohe Erwartungen an Impfstoffe

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf bald verfügbare Corona-Impfstoffe hat die Anlegerstimmung im Euroraum deutlich beflügelt.



Der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg im Dezember um 7,3 Punkte auf minus 2,7 Zähler, wie Sentix am Montag in Frankfurt mitteilte. Das Ergebnis liegt deutlich über den Erwartungen von Analysten, die im Schnitt minus 7,8 Punkte erwartet hatten.

Besonders kräftig hellten sich die Konjunkturerwartungen auf. In mehreren globalen Regionen, darunter Deutschland, stieg die Komponente auf ein Rekordhoch. "Der überraschend starke Anstieg fußt auf der Hoffnung, dass schon bald über einen Einsatz von Impfstoffen die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen ist. Dies setzt boomartige Wachstumskräfte frei", kommentierte Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy. Die Erwartungsindikatoren stiegen auch an, allerdings deutlich schwächer.

Der Sentix-Indikator basiert auf einer monatlichen Umfrage. Im Dezember wurden 1112 Anleger befragt, darunter 260 professionelle Investoren. Unter Analysten gilt der Indikator als relevant, weil er auf breiter Umfragebasis steht und sehr früh im Monat veröffentlicht wird./bgf/jkr/stk