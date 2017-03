SentinelOne auf der CeBIT 2017: Machine-Learning-Technologien im Kampf gegen raffinierte Malware

Palo Alto / Hannover (ots) - SentinelOne, der Spezialist für NextGeneration-Endpoint Protection, präsentiert auf der CeBIT in Hannoversein Sicherheitsportfolio zum Schutz von Endgeräten vorhochentwickelten Cyber-Angriffen. Vom 20. bis 24. März können sichMessebesucher auf der Heise Security Plaza, Stand B16, Halle 6 überdie SentinelOne Endpoint-Protection-Plattform informieren, die mitHilfe dynamischer Verhaltensanalyse und künstlicher IntelligenzZero-Day-Bedrohungen, Ransomware und andere Formen raffinierterMalware wirksam identifizieren kann.Die wohl größte Cyberbedrohung geht heute von fortschrittlicher,polymorpher Malware aus, die sich ständig weiterentwickelt und dankkomplexer Verschleierungstechniken immer schwerer aufzuspüren ist.Aber auch Ransomware, die Dateien auf der Festplatte ihrer Opferverschlüsselt und nur gegen Zahlung von Lösegeld wieder freigibt,stellt Unternehmen vor immer größere Herausforderungen. Dennherkömmliche signaturbasierte Sicherheitsmaßnahmen, wieAntivirus-Lösungen oder Firewalls, sind dieser hochentwickeltenBedrohungslandschaft längst nicht mehr gewachsen.Anders die Endpoint Protection-Lösung von SentinelOne: Sie vereintdie Prävention, Identifizierung und Abwehr von Endgerät-Bedrohungenin einer einzigen Plattform. Durch hochentwickeltes maschinellesLernen und intelligente Automation können schadhaftes Verhaltenerkannt, Bedrohungen mit vollautomatisierten integriertenReaktionsmöglichkeiten schnell eliminiert und Abwehrmaßnahmen an diefortschrittlichsten Cyberangriffe angepasst werden. Untersuchungenunabhängiger Testlabore wie NSS Labs oder AV-Test haben dieSchutzleistung und Performance-Freundlichkeit der Plattform unlängstbestätigt."Wer sich vor Cyberbedrohungen der nächsten Generation schützenmöchte, muss auf Sicherheitslösungen setzten, die in Echtzeitsämtliche Aktivitäten auf dem Endgerät analysieren, um schädlicheAngriffe zu verhindern", so Rainer M. Richter, Director Central &Eastern Europe bei SentinelOne. "Unsere Endpoint Protection-Plattformsorgt dafür, dass auch neuartige und gut verschleierte Schadsoftwarenicht unentdeckt bleibt und schnell isoliert werden kann."Besuchen Sie SentinelOne auf der CeBIT 2017: 20.-24. März, HeiseSecurity Plaza, Stand B16, Halle 6.Für Presseinterviews stehen Ihnen die Experten von SentinelOnegerne zur Verfügung: sentinelOne@weissenbach-pr.dePressekontakt:Weissenbach PRDorothea KeckTel. +49 (0) 89 5506 7773E-Mail: sentinelOne@weissenbach-pr.deWeb: www.weissenbach-pr.de/Original-Content von: SentinelOne, übermittelt durch news aktuell