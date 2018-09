Hamburg (ots) - Im Sommer 1971 erschütterte der stern mit einerTitelgeschichte die deutsche Republik: "Wir haben abgetrieben"lautete das Bekenntnis von 374 Frauen. Die von Alice Schwarzerinitiierte Aktion forderte eine Abschaffung des Paragrafen 218, derFrauen bei einem Schwangerschaftsabbruch mit bis zu drei JahrenGefängnis bestrafte. In einem exklusiven Interview für die an diesemDonnerstag erscheinende Jubiläumsausgabe "70 Jahre stern" erinnertsich nun die Schauspielerin Senta Berger, neben Romy Schneider undAlice Schwarzer eines der bekanntesten Gesichter der Protestaktion,wie diese Geschichte die Gesellschaft verändert hat. Damals habe eineDoppelmoral und Verlogenheit weite Teile der Gesellschaft bestimmt,eine verächtliche Stimmung gegenüber Frauen, die ihr Leben selbstbestimmen wollten. "Wir wollten, auch um den Preis einer Anzeige,dass der Paragraf 218 in der Öffentlichkeit diskutiert und geändertwird", sagt Senta Berger.Die Reaktionen nach dem Erscheinen der stern-Geschichte seien sehrunterschiedlich gewesen. "Die Kritiken in den sogenannten schwarzenBlättern waren mehr politische Abrechnung mit mir als eine Bewertungmeiner Arbeit als Theaterschauspieleri", erinnert sich Senta Berger,77. Gleichzeitig habe es aber auch eine ermutigende Solidaritätgegeben. "Frauen jeden Alters umarmten mich auf der Straße undflüsterten 'Danke!'". Durch die Liberalisierung der Gesetze gäbe esheute ein neues Bewusstsein für Abtreibung in der Gesellschaft.Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation, Telefon040 - 3703 2468Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell