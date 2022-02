Sensus Healthcare-Aktie: Umsatzsprung von über 150 %!

Überblick

Der Umsatz von Sensus Healthcare Inc. (NASDAQ:SRTS) im vierten Quartal des Geschäftsjahres 21 stieg um 156 % auf 13 Mio. USD, was in erster Linie auf eine höhere Anzahl verkaufter Einheiten im Zuge der Wiedereröffnung des Marktes zurückzuführen ist, und übertraf den Konsens von 11,7 Mio. USD.

Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich auf 68% des Umsatzes, verglichen mit 3,2 Mio. $ oder 63,4%