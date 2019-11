Sensirion: Das Ende oder geht es weiter?

Am 20.11.2019, 21:39 Uhr notiert die Aktie Sensirion an ihrem Heimatmarkt SIX Swiss Ex mit dem Kurs von 43.3 CHF. Das Unternehmen gehört zum Segment "Elektronische Geräte und Instrumente".

Sensirion haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 5 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 5 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Sensirion erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -3,62 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um 1,42 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -5,04 Prozent im Branchenvergleich für Sensirion bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,24 Prozent im letzten Jahr. Sensirion lag 6,86 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Sensirion ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sensirion-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 54,29, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 45,59, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sensirion. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.