Sensirion-Ausgabepreis mit 36,00 CHF am oberen Ende der Preisspanne

Stäfa (awp) - Der Ausgabepreis für die Aktien von Sensirion beim Börsengang an der Schweizer Börse SIX wurde mit 36,00 pro Aktie am oberen Ende der Preisspanne (28,00 bis 36,00) festgelegt. Dies entspricht einem Platzierungsvolumen von 276 Mio und einer Gesamtmarktkapitalisierung von 504 Mio (vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption), wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Der aus dem Börsengang erzielte Bruttoerlös ... Mehr lesen…

