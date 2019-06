Senseonics: Jetzt könnte alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Isra Vision":

Am 14.06.2019 ging die Aktie Senseonics an ihrem Heimatmarkt NYSEAmerican mit dem Kurs von 2 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Gesundheitsversorgung".

Diese Aktie haben wir in 5 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Senseonics erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -44,42 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche sind im Durchschnitt um 15,68 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -60,1 Prozent im Branchenvergleich für Senseonics bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 16,99 Prozent im letzten Jahr. Senseonics lag 61,4 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Senseonics-Aktie ein Durchschnitt von 2,93 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2 USD (-31,74 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (2,13 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,1 Prozent), somit erhält die Senseonics-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Senseonics erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Senseonics. Es gab insgesamt 11 positive und drei negative Tage. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Senseonics daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Senseonics von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.