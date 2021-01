Senseonics Holdings Aktie: Warum die ROCE wichtig ist!

Die Senseonics Holdings, Inc. Stammaktie (AMEX:SENS) meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 767,00 T$. Das Ergebnis fiel auf einen Verlust von 12,47 Mio. $, was einem Rückgang von 0,46 % gegenüber dem letzten Quartal entspricht. Die Senseonics Holdings, Inc. Stammaktien haben im 2. Quartal einen Umsatz von 261,00 Tausend $ erzielt, aber das berichtete Ergebnis zeigte einen Verlust von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung