Sensationspreis für Skulptur im Dorotheum - BILD

1,425 Millionen Euro für Werk aus der berühmten MonzinoCollectionWien (ots) - Der so genannte Monzino Uli, Lembankakat Mbaru,Neuirland, wurde im Auktionshaus Dorotheum bei der Auktion "Africanand Oceanic Art - Treasures from the Monzino Collection" um 1,425Millionen Euro versteigert. Ein Telefonbieter setzte sich nachminutenlangem Bietgefecht gegen viele Saal- wie Telefonbieter durch.Die 81 cm hohe Holzfigur aus dem 17./19. Jahrhundert war Teil derberühmten Sammlung Carlo Monzino gewesen.Monzino Uli, Lembankakat Mbaru, Neuirland, 17. bis 19. Jh.