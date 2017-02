"Sensationsfund in Brasilien" / ZDF-"Terra X"-Doku über neue Erkenntnisse zur Besiedelungsgeschichte Amerikas (FOTO)

Mainz (ots) -Die Besiedelungsgeschichte Amerikas muss neu geschrieben werden -dies zeigt die "Terra X"-Dokumentation "Sensationsfund in Brasilien -Die ersten Amerikaner" am Sonntag, 19. Februar 2017, 19.30 Uhr, imZDF. Lange ging die Forschung davon aus, dass vor 12 000 Jahreneiszeitliche Jäger aus Asien über eine Landbrücke zu Fuß auf denamerikanischen Kontinent eingewandert waren. Clovis First hieß dieseTheorie nach dem Fundort Clovis/USA. In der brasilianischen Serra daCapivara lebten allerdings schon vor 30 000 Jahren Menschen.Die Archäologin Niède Guidon war die Erste, die Spuren dieserfrühen Amerikaner entdeckte: Holzkohlefeuer und Felsbilder. Eineverlässliche Datierung konnte aber erst 2016 durch eineThermolumineszenz-Analyse erfolgen. Sie erbrachte ein Ergebnis, dassdie Clovis-First-Theorie endgültig widerlegt: Die ältestenFundschichten sind mindestens 30 000 Jahre alt, also 18 000 Jahreälter als die Funde in Clovis/USA. Der Wissenschaft stellt sich nundie Frage: Woher kamen die ersten Amerikaner?http://terra-x.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFterraXAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terraxPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell