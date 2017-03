Sensationell scharfer Auftritt von Rag'n'Bone Man bei der DELUXE MUSIC SESSION und UHD1 (FOTO)

Unterföhring (ots) -Erstausstrahlung am Freitag, den 31. März 2017 ab 22:00 Uhr //Parallele Ausstrahlung in HD auf DELUXE MUSIC und in Ultra HD aufUHD1 by HD+Am 31. März 2017 wird der britische Sänger Rag'n'Bone Man bei derDELUXE MUSIC SESSION zu Gast sein. Für das Akustik-Format von DELUXEMUSIC öffnete diesmal die kalifornische Kultbrauerei Stone Brewingihre Library Bar im Stone Brewing World Bistro & Gardens Berlin. DieMünchner Produktionsfirma Hauskonzerte produzierte das intime undexklusive Akustikspecial in Ultra HD (UHD). Ergebnis: ein intensivesMusikerlebnis in einem überraschenden Ambiente mit großartigenBildern. Ein echter Leckerbissen für alle Musikfans.Nach Josef Salvat, Coeur de Pirate, Olly Murs, Tom Odell und Milowpräsentiert die DLX MUSIC SESSION in ihrer sechsten Ausgabe denbritischen Newcomer Rag'n'Bone Man, der gleich mit der ersten Singleaus seinem Debütalbum einen Welthit landen konnte. Der Blues- undSoul-Sänger Rory Graham wurde im Sommer 2016 mit seinem Gänsehautsong"Human" über Nacht berühmt. Der stimmgewaltige Brite schaffte es mitdem Song sogar an die Spitze der deutschsprachigen Single-Charts. Am31. März performt er exklusiv für DELUXE MUSIC und UHD1 by HD+ seineSongs "Skin", "Live in her yet" und "Bitter end".Stephan Schwarzer, Programmverantwortlicher bei HIGH VIEW, zurProduktion: "Rag'n'Bone Man im Akustik Set live zu erleben war auchfür uns ein besonderes Erlebnis. Er ist ein Ausnahmekünstler miteiner unverwechselbaren Stimme. Das besondere Ambiente bei StoneBrewing Berlin und die großartigen Bilder durch die UHD Produktionschaffen ein einmaliges Musikerlebnis."Die Produktion wurde auch dieses Mal wieder mit dem MünchnerHauskonzerte-Team realisiert, das für ästhetisch hochwertigproduzierte Konzerterlebnisse steht. Ein ganz besonderes Highlightist die Produktion auf dem neuesten Stand der Technik in Ultra HD,die durch das Engagement von UHD1 by HD+ im Bereich der LiveMusikproduktion unterstützt wurde."Die Produktion der DELUXE MUSIC SESSION in UHD ist ein wirklichspannendes Projekt. Bereits zum sechsten Mal bringen wir gemeinsammit DELUXE MUSIC hochrangige Künstler in allerbester Bildqualität beiUHD1 by HD+ auf den Bildschirm. Das ist fast schon so als würde maneinen Künstler live im Wohnzimmer erleben", erklärt Georges Agnes,Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung der HD PLUS GmbH.ImAnschluss präsentieren die HD+ Superpraktikanten, die bei denAufnahmen live dabei waren, exklusive Einblicke in die Produktion.Sie haben Rory Graham u.a. zum Interview getroffen, dieses wird imAnschluss an die DELUXE MUSIC SESSION auf UHD1 zu sehen sein.Voraussetzungen für den Empfang von UHD1 by HD+:In ultrabrillanter Auflösung ist die DELUXE MUSIC SESSION auf UHD1by HD+ zu sehen. Neben einem UHD-TV mit HEVC-Decoder benötigenZuschauer ein HD+ Modul oder einen HD+ UHD-Receiver.Der Kanal UHD1 by Astra / HD+ kann wochentags bis 20:00 Uhr (amWochenende bis 14:00 Uhr) unverschlüsselt empfangen werden, ab 20:00Uhr ist dafür ein HD+ Modul bzw. ein HD+ UHD Receiver mit aktiver HD+Karte Voraussetzung. Mehr Informationen unter http://www.uhd1.tv.Ausstrahlungszeiten:DLXM SESSION - 'Rag'N'Bone ManFreitag, 31. März 2017, 22:00 - 22:10 UhrWdh: Sonntag, 2. April 2017, 18:00 - 18:10 UhrÜber HIGH VIEW:HIGH VIEW ist ein dynamisches, zukunftsorientiertes und wachsendesUnternehmen mit einem kreativen und hoch motivierten Team. ZumPortfolio gehören Medienangebote auf allen relevanten Plattformen,von Free-TV bis Pay-TV, von Online bis Mobile Apps. Der Schwerpunktliegt auf Musik- und Factual-Entertainment-Angeboten. HIGH VIEWbetreibt die Musikmarken DELUXE MUSIC, RCK TV und JUKEBOX sowie denDokumentationssender PLANET mit der Marke XPLORE für Reise- undAbenteuerprogramme und hat die Marke WAIDWERK für Jäger und Anglerentwickelt. Der Vertrieb der TV-Marken erfolgt in Europa über Kabel,IPTV und Satellit.Über UHD1 by Astra / HD+UHD1 by Astra / HD+ ist das Schaufenster für brillanteUHD-Inhalte. Der Demo-Kanal ist im September 2015 gestartet und wirdgemeinsam von HD+ und Astra betrieben. Tagsüber, zwischen 08:00 und20:00 Uhr kann UHD1 by Astra / HD+ unverschlüsselt empfangen werden,nach 20:00 Uhr (sonntags bereits ab 14 Uhr) empfangen HD+ Nutzer miteinem HD+ Modul oder einen HD+ UHD-Receiver mit aktiver HD+ Karteexklusive Inhalte im abendlichen Programm. Grundvoraussetzung für denEmpfang für Satelliten-Haushalte ist ein UHD-Fernseher, der übereinen HEVC-Decoder verfügt.www.uhd1.tvÜber Stone BrewingDie in San Diego, Kalifornien, ansässige Stone Brewing Co. wurdevon Greg Koch und Steve Wagner 1996 gegründet und ist die neuntgrößteCraft Beer-Brauerei der USA. Stone Brewing wurde vom BeerAdvocateMagazin schon zum zweiten Mal zur "Besten Brauerei aller Zeiten aufdiesem Planeten" gekürt. Das vielseitige Unternehmen ist die ersteamerikanische Craft Beer-Brauerei, die eine Brauerei in Europaeröffnet hat. Darüber hinaus hat Stone Brewing erst 2016 eine weitereBrauerei in Richmond, Virginia eröffnen. Am Standort in Berlin könnenGäste und Bierfans neben der Brauerei auch das Restaurant, StoneWorld Bistro & Gardens - Berlin besuchen. Stone Brewing ist für seinekräftigen und betont hopfigen Biere ebenso bekannt wie für dasunermüdliche Engagement für Nachhaltigkeit und Philanthropie sowiedem Anspruch die Kunst des Bierbrauens zu bewahren. Seit seinerEröffnung im Jahr 1996 hat Stone weit über drei Millionen US Dollarfür Charity-Projekte gespendet. Für weitere Informationen zu StoneBrewing Co. besuchen Sie www.stonebrewing.eu, Facebook, Instagram,Pinterest, Twitter und der Stone Blog.Pressekontakt:Ansprechpartner bei weiteren Fragen:Verena Adami (DELUXE MUSIC)adamicommunicationphone 089 5100 9545 +++ mobil 0172 834 6666adami@adami-communication.deFrank LiliePressesprecher HD PLUS GmbHTel.: (089) 1896-1640Frank.Lilie@hd-plus.deColin LenzPublic Relations European Markets Stone BrewingIm Marienpark 22, 12107 Berlin, GermanyP +49 30 - 212 343 - 40 | M +49 151 239 71 870 |colin.lenz@stonebrewing.eu | www.stonebrewing.euOriginal-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuell