Die Sensation ist perfekt - HELENE FISCHER, der deutsche Superstar, kommt am 04.04.2020 nach BAD HOFGASTEIN

Wien (ots) - Die LEUTGEB ENTERTAINMENT GROUP freut sich, dieseAusnahmekünstlerin in Gastein begrüßen zu dürfen.Dieses Konzert der erfolgreichsten deutschen Sängerin im Rahmen des SOUND & SNOWGASTEIN wird ein wahres Highlight 2020.HELENE FISCHER hat eine beispiellose Karriere hingelegt und schafft es mit ihrenSongs wie kaum jemand anderer generationen-übergreifend ihre Fans zu begeistern.Dazu kommt ihre Fähigkeit, Genres gekonnt zu mischen und der deutschsprachigenMusik ein neues, attraktives Gewand zu verleihen. Mit ihren Konzerten entfachtHELENE FISCHER bei ihren Fans immer wieder aufs Neue ein Feuerwerk derEmotionen. HELENE FISCHER ist in und angesagt, denn wie keine andere Künstlerinim deutschsprachigen Raum vermag sie es, bei ihren Konzerten ihre Fans immerwieder aufs Neue in Staunen zu versetzen und zu Begeisterungsstürmenhinzureißen. Dabei ist HELENE FISCHER stets bodenständig und ein Star zumAnfassen geblieben und gerade für diese ehrliche Mentalität wird Sie von ihrenMillionen Fans geschätzt und geliebt. Der, bis jetzt mit insgesamt 17 ECHOSausgezeichnete, Superstar wird am 04. April 2020 das Gelände am Fuße der neuenSchlossalmbahn mit Sicherheit in einen brodelnden Hexenkessel verwandeln und füreine einmalige Konzert-Sensation 2020 sorgen.Im Vorprogramm wird der oft als "Kärntner Wirbelwind" bezeichnete Shooting-Starund Chart-Stürmer MELISSA NASCHENWENG zu sehen sein. Der Bekanntheitsgrad dersympathischen Sängerin in pinker Lederhose mit ihrer "Steirischen" reichtbereits weit über die Grenzen Österreichs hinaus und ihre Fangemeinde wächstständig weiter. MELISSA NASCHENWENG ist ein Garant für gute Laune, besteStimmung und wird den Gästen des SOUND & SNOW 2020 ein unvergesslichesVorprogramm bescheren.Gastein - Eine Wintersaison der multimedialen EventsIn den letzten Jahren hat das Gasteinertal mit hochkarätigen Events wie "adidasINFINITE TRAILS World Championships", "Red Bull Playstreets" oder "Sound & SnowGastein" Sommer wie Winter aufhorchen lassen. Gastein, eine der TopTourismus-Destinationen Österreichs, versteht es Großveranstaltungenauszurichten, die internationales Publikum ins größte Seitental der Salzachlocken. Nachdem die beiden vergangenen Wintersaisons aus touristischer Sichtalle Rekorde brachen, verspricht auch der kommende Winter spektakuläreHighlights, wie das 20-jährige Jubiläum des "Snowboard Weltcups", und natürlichdie Neuauflage des erfolgreichen Musik-Festivals Sound & Snow Gastein.Der Ticketvorverkauf startet am 11. September 2019 um 09 Uhr aufwww.oeticket.com, auf www.eventim.de & bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.Das sportlich musikalische Wintermärchen im GasteinertalIn dieser Tonart soll es weitergehen, blickt man in den Event-Kalender für diekommende Wintersaison. Zu Beginn startet "Sound & Snow Gastein" in die nächsteRunde. Mit insgesamt drei Konzerten, die über den gesamten Winter inszeniertwerden, ist die Region die ganze Saison bei Medien und Gästen in den Köpfenpräsent. Abwechslung ist garantiert, denn mit Bonez MC, RAF Camora und Kontra Kam 14. Dezember 2019 sowie einem gigantischen Bergspektakel von 17-19. Jänner2020 und der absoluten AusnahmeKünstlerin Helene Fischer am 4. April 2020konnten die Top-Chartstürmer ihrer jeweiligen Genres verpflichtet werden.Musikgeschmäcker sind ja bekanntlich verschieden, doch hier kommt wirklich jederauf seine Kosten. Passend zur Vielfalt Gasteins, spiegelt sich diese auch in derAuswahl der Ausnahmekünstler wider. Darüber hinaus ziehen traditionelleDauerbrenner wie "Art on Snow" und "Snow Jazz" mit vergänglicher Schneekunst undVollblut-Musikern, Besucher auf der Suche nach etwas ganz Besonderem, in dasTal.Der Gasteiner Winter - ein abwechslungsreicher KlassikerMit der neuen Schlossalmbahn bietet die Region vom Fulseck in Dorfgastein biszum Kreuzkogel in Sportgastein den Gästen sechs moderne Bahnen, die mit nureiner Fahrt vom Tal auf die Berge zu mehr als 1.000 Höhenmetern Pistenvergnügeneinladen. Darüber hinaus verfügt die Wintersportregion nicht nur über eine derlängsten Talabfahrten Salzburgs, sondern auch über den höchsten Punkt in Skiamadé. Insgesamt warten über 200 Pistenkilometer auf die Wintersportler. Mit biszu 2.700m Höhe, purem Tiefschnee oder Buckelpisten, Carving- undFreeride-Strecken bietet Gastein alles, was das Skifahrer-Herz begehrt. Einwahrer Traum für Freerider ist das hochalpin gelegene Sportgastein. Die optimaleHöhenlage und die großflächigen Beschneiungsanlagen gewährleistenSchneesicherheit von Ende November bis Ende April. Eine besondere Attraktion istauch die 140 Meter lange Hängebrücke am Stubnerkogel.Die alpine Gesundheitsdestination GasteinDas Gasteinertal hat als Destination für einen erholsamen Urlaub, bei dem dieGesundheitsfürsorge im Mittelpunkt steht, eine lange Tradition. Mit der frischenBergluft, vielen Wintersportaktivitäten und dem heilenden Thermalwasser verfügtdie Region über zahlreiche Möglichkeiten, das eigene Wohlbefinden zu steigern.Schon die Kaiser und Könige wussten, dass das Gasteiner Thermalwasser einegesundheitsfördernde Wirkung besitzt. Jährlich nutzen tausende Gäste die Alpen-und Felsentherme für entspannte Stunden im warmen Nass. Darüber hinaus bietetdie Region noch zahlreiche Anwendungen mit radonhaltigem Wasser, umgesundheitliche Beschwerden zu lindern Weltweit einzigartig ist der GasteinerHeilstollen. Die Einfahrten in den Radhausberg sind schon ein Erlebnis für sich.Besondere Bekanntheit verdankt er jedoch seiner einzigartigen Heilwirkung undist gemessen an der Patientenzahl bei Morbus Bechterew, das in der Welt größteTherapiezentrum.