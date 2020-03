Sensation am Wasserstoff-Markt!

Nikola Motors ist der Pionier in Sachen wasserstoff-betriebene LKW. Das Unternehmen aus Arizona in den USA baut schon jetzt komplett CO2-freie LKWs beispielsweise für die Bier-Flotte von AB Inbev. Nikola will mit dem Erlös die Produktion von emissionsfreien Schwerlastfahrzeugen beschleunigen. Es kommt also wieder ordentlich Bewegung in den Wasserstoff-Markt. Aber ist ein solcher IPO einen Trade wert? ( Hier lesen Sie, welchen Wasserstoff-Aktien jetzt durchstarten ).

Mit dem Börsengang, der über eine Fusion mit der bereits gelisteten Vecto IQ erfolgen soll, will das Unternehmen aus Phoenix rund 3,3 Mrd. Dollar erlösen. Damit will Nikola ein Netz aus Wasserstofftankstellen aufbauen und die überquellenden Auftragsbücher abarbeiten. Nach eigenen Angaben liegen rund 14.000 Vorbestellungen vor, die einem Umsatz von mehr als zehn Milliarden entsprechen.