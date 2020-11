Sensation: Wasserstoff-Branche vor Explosion!?

Liebe Leser,

unglaublich, was sich derzeit vor unseren Augen an den Börsen abspielt. Die Wirtschaft wird abgewürgt – auch in unseren Nachbarländern -, die US-Wahl könnte zu einem tagelangen Chaos und Desaster führen, und die Märkte explodieren fast. Vor allem auch erneut die Wasserstoff-Branche. Die Aktien solcher Unternehmen wie etwa Plug Power oder Nel Asa scheinen durch die Decke zu gehen.

Das sehe ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung