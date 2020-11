Sensation: Bentley wird komplett elektrisch!

Die Volkswagen AG (OTC:VWAGY), die Luxusautomobile herstellt, sagte am Donnerstag, dass Bentley Motors einen Schritt in Richtung einer vollständigen Elektrifizierung ihrer gesamten Modellpalette bis 2030 macht.

Was geschah

Der Schritt in Richtung einer Zukunft, in der ausschließlich Elektrofahrzeuge zum Einsatz kommen, kommt, wenn das Unternehmen sein Ziel, das als Beyond 100 bezeichnet wird, bis 2030 durchgehend kohlenstoffneutral zu sein, verfolgt, sagte Bentley in ...



