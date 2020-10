Sensation: AMD bestätigt den Kauf von Xilinx für $35B!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD) gab am Dienstag vor der Markteröffnung die Übernahme des programmierbaren Chipherstellers Xilinx, Inc . (NASDAQ:XLNX) bekannt und bestätigte damit die laufenden M&A-Spekulationen um die Unternehmen. AMD meldete auch besser als erwartete Ergebnisse für das dritte Quartal und revidierte seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2020 nach oben.

Die AMD-Xilinx-Handelsbedingungen

Das in Santa Clara, Kalifornien, ansässige Unternehmen AMD sagte, es ...



