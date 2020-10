Senkung EEG-Umlage 2021 - Strompreis weiter auf hohem Niveau

München (ots) -- EEG-Umlage sinkt 2021 auf 6,5 Ct./kWh - Musterhaushalt (5.000 kWh) zahlt 15 Euro weniger- Netznutzungsentgelte verteuern 2021 Strom für die meisten Verbraucher- Anbieterwechsel senkt Strompreis - Gesamtersparnis von 311 Mio. Euro im Jahr Die EEG-Umlage sinkt 2021 leicht von 6,756 auf 6,5 Ct./kWh.1) Für einen Musterhaushalt mit 5.000 kWh Jahresverbrauch fällt die Stromrechnung dann 15 Euro niedriger aus. Ein Single mit einem jährlichen Stromverbrauch (https://www.check24.de/strom/stromverbrauch/) von 1.500 kWh zahlt fünf Euro weniger."Die zusätzlichen Einnahmen durch die CO2-Abgabe 2021 fließen in die Senkung der EEG-Umlage, dazu kommen milliardenschwere Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt", sagt Lasse Schmid, Geschäftsführer Energie bei CHECK24. "Das federt die Mehrbelastung für Verbraucher bei den Energiepreisen etwas ab. Für alle Privathaushalte summiert sich die Entlastung auf knapp 400 Millionen Euro."Ohne den Eingriff der Bundesregierung würde die EEG-Umlage laut verschiedener Prognosen deutlich steigen, was für Verbraucher eine zusätzliche Belastung von rund 169 Euro im Jahr bedeutet hätte.Netznutzungsentgelte verteuern 2021 Strom für die meisten VerbraucherEine Mehrbelastung beim Strompreis droht aufgrund der Netzentgelte. Für rund 76 Prozent der Postleitgebiete in Deutschland liegen bereits die Netznutzungsentgelte Strom für 2021 vor. Die Tendenz zeigt nach oben - nach jetzigem Stand steigen die Netzentgelte im kommenden Jahr um vier Prozent. Ein Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 5.000 kWh Strom zahlt dann 15 Euro mehr im Jahr.Strompreis weiter auf hohem Niveau - erste Versorger kündigen Preiserhöhungen anDer Strompreis (https://www.check24.de/strom/strompreise/) bleibt weiter auf einem sehr hohen Niveau. Erste Versorger haben für das kommende Jahr bereits Preiserhöhungen angekündigt, im Schnitt um 6,1 Prozent.2)Aktuell zahlen Verbraucher in der Grundversorgung (https://www.check24.de/strom-gas/grundversorgung-ersatzversorgung/) für 5.000 kWh Strom 1.613 Euro. Bei den Alternativversorgern kostet die gleiche Menge 1.312 Euro - 19 Prozent weniger."Um die eigenen Stromkosten zu senken, sollten Verbraucher unbedingt selbst aktiv werden und ihren Anbieter wechseln", sagt Lasse Schmid.Anbieterwettbewerb senkt Strompreis - Gesamtersparnis von 311 Mio. Euro im JahrSeit 2012 sind die Tarife der Alternativanbieter günstiger als die Grundversorgungstarife. Der intensive Wettbewerb zwischen den Anbietern führt zu sinkenden Strompreisen. So konnten Verbraucher innerhalb eines Jahres insgesamt 311 Mio. Euro einsparen. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).3)Verbraucher, die Fragen zu ihrem Stromtarif haben, erhalten bei den CHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladene Energieverträge sehen und verwalten Kunden im Haushaltscenter.1)Quelle: Bundesnetzagentur: https://ots.de/Uy1bqu2)Aktuelle Liste mit Strompreiserhöhern unter: https://ots.de/em8SdP3)Quelle: WIK Consult (https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdf)Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Julia Leopold, Public Relations Managerin, Tel. +49 89 2000 47 1174, julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell