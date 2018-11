Frankfurt (ots) - Das Smartphone ist für Senioren weit mehr alsnur Telefon und Fotoapparat. Besonders beliebt bei den Best Agernsind WhatsApp oder andere Messenger-Dienste. So chatten 85 Prozentder über 65-Jährigen intensiv mit Familie und Freunden. 60 Prozentnutzen das Smartphone zudem für die E-Mail-Kommunikation. Gefragtsind außerdem Programme, die den Alltag erleichtern sowieOnline-Medien. Das zeigt die aktuelle Emporia-Seniorenstudie "Smartim Alltag", für die 1.000 Bundesbürger über 65 Jahre befragt wurden.Inzwischen besitzt fast jeder dritte Bundesbürger über 65 Jahreein internetfähiges Handy. "Die Senioren nutzen ihr Smartphonegenauso vielfältig wie jüngere Generationen", sagt Eveline Pupeter,Geschäftsführerin des Handyherstellers Emporia. "Sie wollen vonüberall aus kommunizieren können, sich mit nützlichen Apps das Lebenleichter machen oder auch mal die Langeweile vertreiben." Das giltselbst für die über 80-Jährigen. Zwar ist die Gruppe derSmartphone-Besitzer in dieser Altersgruppe mit 13 Prozent rechtklein. Wer jedoch ein internetfähiges Handy hat, nutzt es besondersintensiv: Rund sechs von zehn der über 80-Jährigen greifen nacheigenen Angaben auf E-Mail-Programme, Straßenkarten und Navigationoder Online-Fahrplanauskünfte zurück.Während WhatsApp in der Welt der Senioren angekommen ist, findenandere Social-Media-Kanäle wie Facebook oder Instagram wenigBeachtung. Lediglich die 65- bis 70-Jährigen nutzen mit 22 Prozentihr Smartphone noch etwas stärker als Ältere für diese Art derKommunikation.Interessant auch: Jede vierte Seniorin vertreibt sich die Zeit mitSpielen auf dem Smartphone - das breite App-Angebot an Rätseln,Sudokus, Quiz- oder klassischen Brettspielen wie Mühle und Schachkommt bei Frauen gut an. Männer dagegen bevorzugen Apps derOnline-Medien, sie halten sich gern über das Smartphone informiert."Das Nutzerverhalten der Senioren zeigt: Ein Smartphone istwichtig, um in der digitalen Welt dabei zu sein", soEmporia-Geschäftsführerin Pupeter. "Auch Senioren, denen der Umgangmit Computer & Co. fremd ist, können noch teilhaben: Mitseniorengerechten Geräten, passenden Schulungen und Geduld beimLernen kann jeder über 80-Jährige den Anschluss finden."Über emporia Telecomemporia ist mit jährlich mehr als 600.000 verkauften Geräten einerder führenden Anbieter von Mobiltelefonen für die ältere Generation.Das Unternehmen entwickelt seine Produkte und intelligenten Servicesseit 1991 am Standort Österreich. Im Bereich Innovation undEntwicklung arbeitet emporia mit Partnern wie Universitäten undDesignbüros aus Europa zusammen. Mit den Produkten soll mobileTelefonie Menschen jeder Altersgruppe zugänglich gemacht werden, umdiesen ein aktives, sicheres und selbstbestimmtes Leben zuermöglichen. 2015 brachte emporia das erste einfache Smartphone fürdie Zielgruppe der Senioren auf den Markt. Im Geschäftsjahr 2017/2018erwirtschaftete das Linzer Unternehmen mit 100 Mitarbeitern einenUmsatz von 30 Millionen Euro. www.emporia.dePressekontakt:Thöring & StuhrPartnerschaft für KommunikationsberatungClaudia KreftMittelweg 14220148 HamburgTel.: +49 (0)40 207 6969 86Claudia.kreft@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: emporia Telecom, übermittelt durch news aktuell