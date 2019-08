Frankfurt (ots) - Smartphone schlägt Festnetztelefon. Drei vonvier Senioren, die ein Smartphone besitzen, würden eher auf dasklassische Festnetztelefon verzichten, als auf ihr Smartphone. Dasergibt die Seniorenstudie "Smart im Alltag 2019", für die emporiaTelecom zusammen mit der Deutschen Seniorenliga rund 500 Bundesbürgerüber 60 Jahre befragt hat.Die digitale Kommunikation ist auch für viele Best Ager längst zurSelbstverständlichkeit geworden. Ein wesentlicher Grund dafür istnach Ansicht von 83 Prozent: Es ist einfacher, über das Smartphonemit Familie und Freunden Kontakt zu halten.Doch nicht nur die unkomplizierte digitale Kommunikation mitVerwandten und Freunden ist für Best Ager entscheidend. 86 Prozentder Befragten gaben an, das Smartphone helfe ihnen in vielenSituationen des Alltags. "Ein Smartphone fördert die Kultur desaktiven Alterns. Es gibt Sicherheit und ermöglicht eine höhereMobilität", erläutert Eveline Pupeter, Geschäftsführerin desösterreichischen Unternehmens emporia, das einfach zu bedienendeSmartphones und Handys herstellt. Laut Studie möchten drei Viertelder Senioren nicht mehr auf ihr Smartphone verzichten, wenn sieunterwegs sind. Auch auf Reisen ist es ihnen ein wichtiger Begleiter.Nützliche Informationen, wie Wetteraussichten oder Straßenkarten sindso stets zur Hand.Doch längst nicht alle Best Ager genießen die Vorteile derdigitalen Welt. "13 Millionen Senioren in Deutschland besitzen heutenoch kein Smartphone. Doch es gibt immer mehr Dinge des täglichenLebens, die kaum noch ohne Handy erledigt werden können. Es gilt, mitder modernen Kommunikation Schritt zu halten, um nicht plötzlich imAbseits zu stehen", betont Pupeter. "Unsere Mission ist es, dieälteren Menschen in die digitale Zukunft zu führen."Berührungsängste abbauenDie Studie zeigt auch die Sorgen und Nöte der Senioren klar auf.Viele ältere Menschen befürchten, in einer durch Technik dominiertenWelt abgehängt zu werden. Sie machen sich etwa Gedanken, ob sietägliche Besorgungen wie Bankgeschäfte, Behördengänge oderFahrkartenkäufe künftig überhaupt noch wie gewohnt erledigen können.Hinzu kommt: Laut Einschätzung der Studienteilnehmer haben vieleandere Senioren kein Smartphone, weil diese schlichtweg Angst hätten,damit nicht klarzukommen. "Die technologische Entwicklung lässt sichnicht aufhalten, doch die Technik lässt sich vereinfachen", sagtemporia-Chefin Pupeter. "Wir möchten die Berührungsängste Schritt fürSchritt abbauen und mit einfach zu bedienenden Smartphones die ältereGeneration fit für die Zukunft machen. Auf der IFA 2019 AnfangSeptember in Berlin präsentieren wir deshalb nicht nur unsereinnovative Produktpalette, sondern bieten auch kostenlos spezielleSmartphone-Schulungen für Senioren an."Emporia auf der IFA: Halle 4.2, Stand 118Über die Studie "Smart im Alltag 2019" Im August 2019 führteemporia Telecom gemeinsam mit der Deutschen Seniorenliga eine Studiezum Thema "Smart im Alltag" durch. Befragt wurden 494 Senioren über60 Jahre per Online-Erhebung, von denen 413 ein Smartphone besitzen.Über emporia TelecomSmart zu sein ist keine Frage des Alters.Das österreichische Unternehmen emporia entwickelt, produziert undvertreibt Mobiltelefone, Smartphones und Apps speziell für die ältereGeneration und ist Technologieführer in diesem großen und wichtigenBereich. 75 Millionen Senioren 65+ in der EU besitzen noch keinSmartphone. emporia hat es sich zum Ziel gesetzt, diese Generation indie digitale Zukunft zu begleiten. Neben punktgenau auf dieZielgruppe angepassten Hard- und Software-Lösungen hat emporia neueBildungsangebote wie Handyschule und Smartphone-Führerscheinentwickelt, um den Best Agern den Einstieg in die mobileKommunikation zu erleichtern.Darüber hinaus hat emporia auch ein breites Spektrum an Zubehörund Festnetztelefonen im Sortiment.emporia wurde 1991 gegründet und ist heute weltweit in mehr als 30Ländern vertreten. Alleineigentümerin ist Eveline Pupeter, die dasUnternehmens gemeinsam mit einem erfahrenen Management-Team führt.emporia beschäftigt 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Firmenhauptsitz ist Linz an der Donau. www.emporia.dePressekontakt:Thöring & StuhrPartnerschaft für KommunikationsberatungClaudia KreftMittelweg 14220148 HamburgTel.: +49 (0)40 207 6969 86Claudia.kreft@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: emporia Telecom, übermittelt durch news aktuell