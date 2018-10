Frankfurt (ots) - Auch bei Senioren wird das Smartphone immerhäufiger zum täglichen Begleiter: Inzwischen nutzt jeder zweiteBundesbürger zwischen 65 und 70 Jahren ein internetfähiges Handy. Inder Altersgruppe darüber bis 80 Jahre liegt der Anteil bereits bei 30Prozent. Vor allem der Wunsch der Senioren nach Mobilität undSelbständigkeit war für die Anschaffung ihres Smartphonesausschlaggebend. Das ergibt die Emporia-Seniorenstudie 2018 "Smart imAlltag". Dafür wurden 1.000 Bundesbürger über 65 Jahre befragt.Insgesamt besitzen laut Studie 31 Prozent aller Senioren einSmartphone, 2014 lag der Anteil nach Zahlen des DigitalverbandsBitkom noch bei 14 Prozent. "Während der Smartphone-Markt inDeutschland stagniert, zeigen sich bei internetfähigen Mobiltelefonenfür Senioren noch enorme Wachstumspotenziale", sagt Eveline Pupeter,Geschäftsführerin des Handyherstellers Emporia. Denn im Umkehrschlussbelegen die Zahlen: 69 Prozent verfügen noch nicht über eininternetfähiges Handy. Darunter sind 24 Prozent, die bisher gar nichtmobil telefonieren."Dass nur ein knappes Drittel der Senioren ein Smartphone nutzen,in der Gesamtgruppe der Bundesbürger ab 14 Jahren aber 81 Prozent,hat einen Grund: Immer mehr Technik und immer mehr Features. Damitkönnen die Unternehmen bei den Senioren aber kaum landen. Diesemöchten zwar auch telefonieren, surfen und mit anderen Menschen inKontakt bleiben. Aber alles soll einfach bedienbar und gut lesbarsein", fasst Pupeter zusammen.Es haben sich einige kleinere Hersteller wie Emporia auf denSeniorenhandy-Markt spezialisiert. Sie entwickeln gezielt Geräte fürSenioren, um ihnen den Zugang zur mobilen Kommunikation zuerschließen. Darunter sind beispielsweise klassische Tastentelefone,die mit WhatsApp ausgestattet sind. So können Senioren, die seitJahren mit herkömmlichen Handys telefonieren, nun auch mit Freundenund Familie chatten, ohne dass sie auf ein Smartphone umsteigenmüssen."Unsere Gesellschaft wird immer digitaler. Wir dürfen Seniorenhier nicht ausschließen, sondern müssen sie mit der passendenTechnik, einer zielgruppengerechten Ansprache und Schulungen an dieseWelt heranführen", sagt Emporia-Chefin Pupeter. Genau das fordernauch die Senioren: 76 Prozent wünschen sich verständlichereAnleitungen, 55 Prozent würden gerne gezielte Einzelschulungen fürSenioren in Anspruch nehmen.Über emporia telecomemporia ist mit jährlich mehr als 600.000 verkauften Geräten einerder führenden Anbieter von Mobiltelefonen für die ältere Generation.Das Unternehmen entwickelt seine Produkte und intelligenten Servicesseit 1991 am Standort Österreich. Im Bereich Innovation undEntwicklung arbeitet emporia mit Partnern wie Universitäten undDesignbüros aus Europa zusammen. Mit den Produkten soll mobileTelefonie Menschen jeder Altersgruppe zugänglich gemacht werden, umdiesen ein aktives, sicheres und selbstbestimmtes Leben zuermöglichen. 2015 brachte emporia das erste einfache Smartphone fürdie Zielgruppe der Senioren auf den Markt. Im Geschäftsjahr 2017/2018erwirtschaftete das Linzer Unternehmen mit 100 Mitarbeitern einenUmsatz von 30 Millionen Euro. www.emporia.dePressekontakt:Thöring & StuhrPartnerschaft für KommunikationsberatungClaudia KreftMittelweg 14220148 HamburgTel.: +49 (0)40 207 6969 86Claudia.kreft@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: emporia Telecom, übermittelt durch news aktuell