Senioren verbrauchen am meisten Strom (FOTO)

München (ots) -- Über 70-Jährige verbrauchen 16 Prozent mehr Strom als unter20-Jährige- Singles benötigen 40 Prozent der Strommenge einesVierpersonenhaushaltsMit dem Alter der Verbraucher steigt auch der Strombedarf: Über70-Jährige haben den größten Stromverbrauch.*) Im Schnitt benötigensie 2.063 kWh im Jahr. Das sind 16 Prozent mehr als unter 20-Jährige(1.733 kWh)."Mögliche Gründe für den höheren Strombedarf älterer Verbraucherkönnten sein, dass sie mehr alte, stromfressende Elektrogerätebesitzen, in größeren Wohnungen leben und mehr Zeit zu Hauseverbringen", sagt Dr. Oliver Bohr, Geschäftsführer Energie beimVergleichsportal CHECK24.de.Singles benötigen 40 Prozent der Strommenge einesVierpersonenhaushaltsCHECK24-Kunden in Einpersonenhaushalten verbrauchen im Schnitt1.865 kWh Strom pro Jahr. Das entspricht 40 Prozent der Strommengeeines Vierpersonenhaushalts (Ø 4.634 kWh). Der Grundbedarf an Stromist somit für einen Single verhältnismäßig hoch.Bezogen auf einen Zweipersonenhaushalt (Ø 3.161 kWh) verbrauchtein Alleinstehender im Schnitt 59 Prozent der dort anfallendenStrommenge.*)Betrachtet wurden alle zwischen März 2016 und Februar 2017 vonPrivatpersonen über CHECK24.de abgeschlossenen Stromverträge nachAlter der Kunden (Einpersonenhaushalte) und Haushaltsgröße auf Basisder Kundenangaben zu ihrem jährlichen Stromverbrauch.