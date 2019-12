Mainz (ots) - Die "ZDFzeit"-Doku "Wo leben Senioren am besten?", am Dienstag, 3.Dezember 2019, um 20.15 Uhr, bietet aktuell datengestützte Erkenntnisse darüber,wo die Lebensbedingungen für Senioren in Deutschland gut sind, und was zu einerpositiven Bewertung beiträgt, wie etwa eine gute Erreichbarkeit von Hausärztenund Apotheken. Ein anderes wichtiges Kriterium für eine überdurchschnittlichhohe Lebenserwartung: Was lässt sich gegen Einsamkeit im Alter unternehmen?Darüber berichtet am Sonntag, 8. Dezember 2019, 18.00 Uhr, die "ZDF.reportage:Speed-Dating im Alter - Senioren suchen Anschluss". Die Reportage ist bereits amFreitag, 6. Dezember 2019, 9.00 Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar.Wenn der Partner stirbt, die Kinder aus dem Haus sind und Freunde rar werden,hilft ein Neuanfang im Alter. Denn Einsamkeit macht krank: Laut einer Statistikfühlen sich über zwei Millionen Menschen der Altersgruppe 65 plus einsam undisoliert. Da werden der Hausarzt oder die Kassiererin im Supermarkt oft zu deneinzigen Gesprächspartnern.Im Alter neue Kontakte zu knüpfen, fällt häufig schwer: Ein BitterfelderSeniorenheim versucht mit "Rentner-Speed-Dating", Senioren aus ihrer Isolationzu holen. Schließlich ist man auch im Alter gegen eine neue Liebe nicht gefeit.Die Teilnehmerlisten sind voll, vor allem die Frauen sind begeistert von der"Acht-Minuten-Chance". Viele Teilnehmer waren lange verheiratet, oft 30 bis 40Jahre, bevor sie den Partner verloren.Auch Zweckbündnisse können Vorteile bringen: Bei "Wohnen für Hilfe" lassenRentner einen Studenten kostenlos bei sich wohnen. Eine Win-win-Situation fürbeide Seiten. Denn im Gegenzug übernehmen die Studenten Aufgaben im Alltag, wiePutzen, Gartenarbeit oder Einkaufen.Ingrid R. gründete das "Ratsch-Treffen": Was als Kaffeerunde begann, ist heuteein umfassendes Freizeitangebot für Senioren. Ehrenamtlich versteht sich: ImSommer wird montags und donnerstags Boule gespielt, dienstags und mittwochsgekegelt. Inzwischen umfasst die Gruppe rund 100 Mitglieder. Neben demSpaßfaktor ist auch der Flirtfaktor sehr hoch: Bereits sieben Paare haben sichdurch die Gruppe gefunden.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfreportage undhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeitPressemappen:ZDF.reportage: Speed-Adting im Alter -Senioren suchen Anschlusshttps://kurz.zdf.de/YEl/Wo leben Familien und Senioren am besten? https://kurz.zdf.de/pku/"Die große Deutschland-Studie in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/Xv1/https://reportage.zdf.de/Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4457857OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell