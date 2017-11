Senioren sollten vor Reisen zum Hausarzt (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Wollen sich Senioren durch eine Reise in die Sonne den Winterverkürzen, sollten sie rechtzeitig vorher ihren Hausarzt aufsuchen."Er veranlasst Impfungen, für die oft ein Abstand nötig ist. Nebenden für das Reiseland empfohlenen ist auch ein Influenza- undPneumokokken-Schutz sinnvoll", erklärt die Münchner AllgemeinärztinDr. Margit Kollmer im Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". DerHausarzt kann seine Patienten auch hinsichtlich des Reisezielsberaten. "Länder mit schwülheißem Klima können Menschen mitHerz-Kreislauf-Erkrankungen überfordern", sagt Kollmer. Für sie seiendie Kanaren im Winterhalbjahr toll. Bei einer chronisch obstruktivenLungenerkrankung (COPD) oder Rheuma sei mildes Mittelmeerklimawohltuend. "Doch auch lange Busrundreisen oder Zeitverschiebungenkönnen anstrengen." Gut ist der Medizinerin zufolge, sich vor derReise für alle Fälle vorsorglich Adressen von Ärzten auszudrucken.Hilfreich sei auch der Europäische Notfallausweis in neun Sprachen,in den der Hausarzt Relevantes wie Erkrankungen und Arzneieneintrage. Im neuen "Senioren Ratgeber" finden Leser wichtige Tippsfür die Reise, Infos zu Sehnsuchtszielen und eine "ChecklisteReiseapotheke".Dieser Beitrag ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichungfrei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 11/2017 liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell