Senioren durch Hitzewelle besonders gefährdet - Notärzte geben alten Menschen spezielle Tipps - Mehr Notfalleinsätze erwartet

Nürnberg (ots) - Senioren und kranke Menschen sollten bei derbevorstehenden Hitzewelle besonders auf ihre Gesundheit achten.Angesichts von hunderten zusätzlichen Toten im Hitzesommer 2018 gebenihnen Notärzte nicht nur die üblichen Tipps, mindestens zwei Literpro Tag zu trinken, sich möglichst nicht in der Sonne aufzuhalten undlockere Kleidung zu tragen: "Wichtig ist für Senioren und Kranke andiesen Hitze-Tagen ganz besonders, sich genau an die Ratschläge desHausarztes zu halten", sagt Professor Dr. med. Jan-Thorsten Gräsner,Sprecher des Arbeitskreises Notfallmedizin der "DeutschenGesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin" mit tausendenNotärzten in Deutschland. Das könne auch mal bedeuten, dassMedikamente - nach Rücksprache mit dem Arzt - in einer anderenDosierung eingenommen werden sollten als an kühleren Tagen. Außerdemsollten alte Menschen jetzt ihren Tag noch gründlicher planen,Anstrengungen in die Morgen- oder Abendstunden verlegen undFamilienangehörige und Nachbarn auch mal schneller um Hilfe bitten:"Diese Hitze ist für gesunde Leute schon eine große Belastung. Fürbetagte und kranke Menschen ist sie unter Umständenlebensgefährlich", erklärt Gräsner. Notärzte und Rettungsdiensterechnen für diese Woche mit wesentlich mehr Notfalleinsätzen alssonst üblich.