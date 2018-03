Senioren auf Samtpfoten: ZZF gibt Tipps für den Umgang mit der alternden Katze

Wiesbaden (ots) - Viele Tierhalter merken nicht gleich, dass ihreKatze ihr Verhalten ändert, weil sie älter geworden ist. Langsamverschlechtern sich Sinne und Wahrnehmung des Vierbeiners, dasSchlafbedürfnis wird größer und gesundheitliche Einschränkungennehmen zu. Damit Katzenhalter ihre Tiere gut durch das Seniorenalterbringen, gibt der Zentralverband Zoologischer FachbetriebeDeutschlands e.V. (ZZF) Tipps für den Umgang mit Alterserscheinungen.Gut zugänglicher RückzugsortDie meisten Katzen wollen mit zunehmendem Alter mehr schlafen undruhen. Daher ist es für ihr Wohlbefinden essentiell, dass sich dieSamtpfote an einen ruhigen, warmen Ort in der Wohnung zurückziehenkann, der mit einem weichen Schlafplatz ausgestattet ist. Dies kannbeispielsweise ein Korb, eine Höhle oder ein Kratzbaum sein. Wichtigist hierbei, dass die Ruhezone gut zugänglich ist. "Wenn die Katzekörperlich nicht mehr fit ist, fällt ihr das Klettern oder Springenauf den Kratzbaum unter Umständen schwer", weiß Katzenexpertin undZZF-Heimtierpflegerin Angelika Purwins. Zu den bevorzugten Plätzenkönnen auch Aufstiegshilfen in Form von Rampen oder Leitern helfen.Ernährung überwachenÄltere Katzen sind häufig weniger aktiv und haben einenlangsameren Stoffwechsel. Entsprechend verändern sich auch ihreNährstoffbedürfnisse. "Ältere Katzen brauchen weniger Kalorien",erklärt Angelika Purwins. "Gleichzeitig sollte das Futter gutverdaubares, fettarmes Protein enthalten." Am besten bietenKatzenhalter ihrem Stubentiger über den Tag verteilt mehrere kleineMahlzeiten an, um den Verdauungstrakt nicht mit allzu großenFuttermengen zu belasten und kontrollieren die aufgenommene Menge anFutter und Wasser. Die Näpfe sollten für das Tier leicht erreichbarund flach sein.Regelmäßige GesundheitskontrollenÄltere Katzen sollten (mindestens!) jährlich von einem Tierarztuntersucht werden, um den Gesundheitsstatus zu erhalten undErkrankungen oder Organfunktionsstörungen rechtzeitig zu erkennen.Eine Alterserscheinung ist das zunehmende Risiko für Erkrankungenin der Maulhöhle. Neben regelmäßigen Checks von Zähnen undZahnfleisch beim Tierarzt ist auch die Aufmerksamkeit des Tierhaltersgefragt: Sollte die Katze auf einmal feste Futterbestandteile meiden,starken Mundgeruch entwickeln, viel speicheln oder bräunlich-beigeZahnbeläge entwickeln, sollte der Halter mit seinem Tier einenTierarzt aufsuchen, rät Angelika Purwins. Manche Katzen fressen trotzSchmerzen.Leicht erreichbare KatzentoiletteDem Katzensenior helfen kurze Wege zur Katzentoilette, da erseinen Harndrang eventuell nicht mehr so gut kontrollieren kann wieeine junge Katze. "Am besten stellen Katzenhalter hierfür gleichmehrere Toiletten mit niedriger Einstiegshöhe an strategischgünstigen Orten auf", empfiehlt Angelika Purwins. Das gilt auch fürältere Freigänger, die bei schlechtem Wetter plötzlich den Gang nachdraußen vermeiden. Organisch bedingte Unsauberkeit kann der Tierarztanhand von Blut- und Urinwerten feststellen.Mehr Fellpflege nötigÄltere Katzen können sich häufig nicht mehr so gut putzen, da dieBeweglichkeit nachlässt. Tiere, die vorher nicht gekämmt wurden,sollten jetzt regelmäßig gebürstet werden, damit das empfindlicheFell nicht verfilzt. "Das gilt sowohl für Kurzhaar- als auch fürLanghaarkatzen", betont die Expertin. "Ein Hunde- und Katzenfriseurhilft bei der Pflege." Die Krallen sollten ebenfalls regelmäßigkontrolliert werden. "Ich erlebe in meinem Heimtierpflegesalon immerwieder, dass ich ältere Katzen mit einzelnen, bereits eingewachsenenKrallen an den Tierarzt verweisen muss", so Angelika Purwins.Auf verändertes Verhalten achtenEs gibt Katzen, die bis zu ihrem Tod scheinbar topfit undunbemerkt gealtert sind. Andere zeigen hingegen schon recht frühaltersbedingte Veränderungen. Katzensenioren mit Freigang haben oftmit anderen Herausforderungen zu kämpfen als reine Wohnungskatzen:Einige verletzen sich leichter, weil ihnen die Kraft fehlt, sich wiefrüher im Revier zu behaupten. "Je aufmerksamer Halter ihr Tierbeobachten, desto leichter lässt sich der Alltag der verändertenLebensphase anpassen, und die Katze behält ihre Lebensqualität.",betont Angelika Purwins.Weitere Informationen: www.my-pet.org/ratgeber/katzenPressefoto und Word-Dokument:https://www.zzf.de/presse/meldungen.htmlPressekontakt:Antje SchreiberTelefon 0611 447553-14Marie-Christin GronauTelefon 0611 447553-15presse@zzf.deOriginal-Content von: Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. (ZZF), übermittelt durch news aktuell