Die Senioren WG / Alternative Wohnformen in der Pflege

Berlin (ots) - Die Zahl der alten Menschen in Deutschland und ihrAnteil an der Bevölkerung nimmt Jahr für Jahr zu. Mit zunehmendemAlter steigt auch der Bedarf an Pflege und an Unterstützung imAlltag. Doch es mangelt schon jetzt an qualifizierten Pflegekräften,vor allem für die ambulante Pflege. Oft ist für vielepflegebedürftige Menschen daher nur noch die Unterbringung im Heimmöglich.Genau hier setzten neue Wohnformen, wie die SeniorenWohngemeinschaft an. Sie sollen eine Alternative zurHeimunterbringung darstellen und es pflegebedürftigen alten Menschenermöglichen, möglichst lange und vor allem selbstbestimmt invertrauter Umgebung zu leben. Pflegedienste wie Gardé aus Berlinsorgen dann für die Sicherheit und Versorgung. "Im Moment versorgenwir mit ca. 150 Mitarbeitern über 400 pflegebedürftige Menschenambulant" sagt Alexander Mewes, stellvertretender Geschäftsführer vonGardé.In diesen speziellen Wohngemeinschaften sind die Seniorensozusagen selbstständige Mieter, bringen ihre eigenen Möbel mit undsind nicht an feste Regularien wie in einem Altersheim gebunden. Sobleiben sie, soweit es geht, selbstständig, leben in einerGemeinschaft und werden durch ambulante Pflege betreut undunterstützt. "Diese Art von Wohngemeinschaften sind sehr beliebt, dadie alten Menschen auch weiterhin zum Beispiel in ihrem gewohntenStadtteil leben können." Für Alexander Mewes vom Pflegedienst Gardéein großer Vorteil, der vielen Senioren wertvoll ist."In Berlin betreuen wir derzeit neun solcher Wohngemeinschaften,rund um die Uhr." Vor allem für spezielle Krankheitsbilder wie Demenzmacht diese Art der betreuten Pflege Sinn. So kann jeder WG-Bewohnerseinen eigenen Alltag gestalten, unter Umständen noch für die eigeneVerpflegung sorgen und gegebenenfalls Mitbewohner unterstützen. DieHilfe von Ambulanten Pflegediensten wie Gardé aus Berlin wird dannunterstützend in Anspruch genommen. Das Pflegepersonal übernimmt zumBeispiel Aufgaben der Alltagsorganisation und Haushaltsführung."Es gibt auch Wohngemeinschaften im Bereich der intensiv undBeatmungspflege. Auch diese werden rund um die Uhr von uns betreut."Für Alexander Mewes vom Pflegedienst Gardé ein Projekt mit Zukunft."Neben den persönlichen Vorteilen wirken alternative Wohnformen auchdem Trend entgegen, dass aufgrund des demographischen Wandels immermehr Pflegeplätze benötigt werden."Nach Einschätzung von Fachleuten könnte es sogar noch mehr dieserSenioren-WGs geben, denn der Bedarf und die Nachfrage sind riesig.Oft stehen der Umsetzung aber Gesetze oder Bestimmungen im Weg. Sodürfen zum Beispiel laut Pflegegesetz notwendige bauliche Maßnahmenerst beantragt und finanziell gefördert werden, wenn die Mieter, indem Fall die pflegebedürftigen Senioren, bereits eingezogen sind. DenVermietern von diesen alternativen Wohnformen ist es somit erschwert,den Senioren bei Einzug ein perfektes Umfeld zu bieten.Für viele Senioren ist trotzdem eine betreute WG die perfekteAlternative zur Heimunterbringung. Zugleich unterstützt dieseWohnform die älteren Menschen beim Erhalt ihrer Selbstständigkeit undlässt sie im Alltag nicht alleine.Pressekontakt:Alexander MewesGardé Ambulanter Pflegedienst GmbHTel.: 030/7055029-0Email: mewes@garde-pflegedienst-berlin.de