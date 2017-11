Senioren-Studie: Vererben ja, aber wichtiger ist, den Erben nicht zur Last zu fallen

Frankfurt (ots) - Ihr Geld für gute Zwecke zu spenden, statt esder eigenen Familie zu geben, kommt für 82 Prozent der Senioren inDeutschland nicht in Frage. Den Nachkommen etwas zu hinterlassen, istden über 65-Jährigen ein zentrales Bedürfnis. Das gilt auch für dieeigene Immobilie: 77 Prozent würden Haus oder Wohnung zwar gern andie Nachkommen vererben. Doch sie sind gleichzeitig Realisten undwissen, dass sie zunehmend mehr Geld für die Altersfinanzierungbenötigen. Dies zeigt eine Studie der Deutsche Leibrenten AG, für die1.000 Bundesbürger über 65 Jahre befragt wurden.Vererben ja, solange das eigene Geld für einen selbst reicht:Wichtiger als Vermögen an die Nachkommen weiterzugeben ist für 87Prozent aber, der Familie wirtschaftlich nicht zur Last zu fallen.Die selbstgenutzte Immobilie rückt daher zunehmend in den Fokus derfinanziellen Planung von Senioren. Sie würden gerne das in ihr Hausoder ihre Wohnung gebundene Vermögen nutzen, ohne ausziehen zumüssen. Denn die Mehrheit der über 65-Jährigen rechnet damit, dassihre Ausgaben in den kommenden Jahren eher steigen werden. Da dergroße Teil des Vermögens in der eigenen Immobilie steckt, besitzen 64Prozent nach eigener Aussage kein beziehungsweise nur sehr wenigfreies Vermögen."Ein längeres Leben ist auch mit höheren Kosten verbunden. Bei derfinanziellen Planung darf daher das eigene Haus oder die eigeneWohnung nicht außer Acht gelassen werden", sagt Friedrich Thiele,Vorstand der Deutsche Leibrenten. "Zumal steigende Bewirtschaftungs-und Instandhaltungskosten für die oft in die Jahre gekommeneImmobilie die Vorteile des mietfreien Wohnens relativieren."Es gibt für Senioren mehrere Möglichkeiten, in der eigenenImmobilie wohnen zu bleiben, gleichzeitig aber das darin gebundeneVermögen für die Finanzierung des täglichen Lebens oder für Pflege zunutzen. Auf zunehmendes Interesse stößt dabei vor allem dieImmobilien-Leibrente.Hierbei verkaufen die Senioren ihr Haus oder ihre Wohnung. Siebekommen im Gegenzug eine monatliche Leibrente und ein mietfreiesWohnrecht - beides lebenslang garantiert. Sowohl das lebenslangeWohnrecht als auch die Leibrente werden notariell im Grundbuchverankert. "Das bietet den Senioren ein Höchstmaß an Sicherheit. Siegeben die Kontrolle über ihr Haus trotz Verkauf zu Lebzeiten nie aufund haben sprichwörtlich immer die Hand darauf", sagt FriedrichThiele. Und auch die Erben profitieren über eine Mindestlaufzeit vonfünf beziehungsweise zehn Jahren. Für sie käme eine eigene Nutzungder Immobilie nach dem Tod ihrer Eltern ohnehin kaum in Frage: Nur 29Prozent der Senioren glauben, dass ihre Erben einmal darin wohnenwerden.Grafiken und Bildmaterial finden Sie unter folgendem Link:http://deutsche-leibrenten.de/kategorie/pressemitteilungen/Über die Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG -www.deutsche-leibrenten.deDie Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG bietet Senioren dieMöglichkeit, ihre Immobilie zu verkaufen, ohne aus dem Eigenheimausziehen zu müssen. Die Verkäufer bekommen - notariell abgesichertund im Grundbuch verankert - ein lebenslanges mietfreies Wohnrechtund eine monatliche Rente. Management und Kapitalgeber der inFrankfurt ansässigen Firma verfügen über jahrzehntelange Expertise imdeutschen Wohnimmobilienmarkt. Die Deutsche Leibrenten Grundbesitz AGist das einzige Unternehmen, das die Immobilien-Leibrente in ganzDeutschland anbietet.Pressekontakt:Thöring & StuhrKommunikationsberatungClaudia ThöringMittelweg 19 - D-20148 HamburgTel: +49 40 207 6969 82mobil: +49 170 2150 146Claudia.Thoering@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG, übermittelt durch news aktuell