Senioren mit Rollator - sicher unterwegs in Bus und Bahn

Hamburg (ots) - Jeder Mensch möchte bis ins hohe Alter mobil undunabhängig sein. Für Senioren sind neben dem eigenen Fahrzeug Busseund Bahnen dabei wichtige und häufig genutzte Transportmittel. Wasaber, wenn der Rollator zum ständigen Begleiter wird, weil diekörperliche Kraft nachlässt? Ist dieses Hilfsmittel dann einHindernis, das die Benutzerinnen und Benutzer in ihrem Radiuseinschränkt?"Grundsätzlich nicht", sagt Dr. Susanne Woelk, Geschäftsführerinder Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH), Hamburg. Allerdings sollte jedeFahrt gut vorbereitet sein. Dazu zählt zum Beispiel das rechtzeitigeLosgehen von zu Hause - eine beruhigende Zeitreserve, falls ein Umwegzur nächsten Ampel notwendig ist, um eine Straße sicher zuüberqueren.Sicher ein- und aussteigen mit dem RollatorIn den letzten Jahren ist das Fahren mit Bussen und Bahnen fürMenschen mit Rollator erleichtert worden - unter anderem deshalb,weil vermehrt Niederflurbusse und -bahnen eingesetzt werden, dieeinen stufenfreien Ein- und Ausstieg mit Rollstuhl oder Rollatorermöglichen.Doch auch jede und jeder Einzelne kann etwas für seine Sicherheitbeim Fahren mit Bus und Bahn tun. Damit der Rollator nicht zurUnfallgefahr wird, rät die DSH:- Beim Einsteigen erst die Vorderräder des Rollators, dann dieHinterräder ins Fahrzeug schieben. Anschließend steigen Sie selbsthinterher.- Beim Aussteigen ist es andersherum: Wenn der Bus oder die Bahnhöher liegt als die Haltestellenkante, gehen Sie rückwärts aus demFahrzeug und holen den Rollator nach.- Suchen Sie sich einen Platz in Fahrtrichtung in der Nähe derTüren.- Benutzen Sie Ihren Rollator während der Fahrt nie als Sitz: Wirdabrupt gebremst, kann es gefährlich werden.- Die Feststellbremsen sollten während der Fahrt angezogen seinund erst wieder gelöst werden, wenn das Fahrzeug steht.- Achten Sie auf die Haltestellen, damit Sie sich rechtzeitig aufden Ausstieg vorbereiten können. Aber: Warten Sie mit dem Aufstehenmöglichst lange, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren, wenn dasFahrzeug bremst.Helfen oder nicht helfen? Fragen!Andere Fahrgäste müssen nicht tatenlos zusehen, wenn ältereMenschen Schwierigkeiten beim Ein- oder Aussteigen haben. Ameinfachsten ist es, zu fragen, ob Hilfe benötigt wird. Nicht jedermag es, wenn der Rollator ungefragt in den Bus gehoben oderEinkaufstaschen abgenommen werden. Verständnis und Geduld sind füralle Fahrgäste das A und O. Eine freundliche Geste kann auch darinbestehen, dass ein Fahrgast einem anderen, der mit dem Rollatoreinsteigt oder dem aus anderen Gründen das Stehen Probleme bereitet,seinen Sitzplatz anbietet.Weitere Tipps rund um die Sicherheit in Heim und Freizeit bietetdie DSH-Zeitschrift "SICHER zu Hause & unterwegs" in ihrer neuestenAusgabe: http://das-sichere-haus.de/dsh-magazin/.Zeitschrift online lesen oder abonnieren"SICHER zu Hause & unterwegs" kann online (als e-Magazin oder PDF)gelesen und heruntergeladen werden. Im Abonnement kosten vierAusgaben pro Jahr 5,80 Euro.Über die DSH:Die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH) informiert über Unfallgefahrenin Heim und Freizeit. Mit ihrer Arbeit will die gemeinnützige DSHdazu beitragen, die hohen Unfallzahlen zu senken: Pro Jahrverunglücken in Deutschland rund 7,1 Millionen Menschen in denvermeintlich sicheren eigenen vier Wänden, bei der Gartenarbeit, beimHeimwerken, beim Sport oder bei anderen Freizeitaktivitäten.