Senioren Ratgeber vermittelt Digital-Kompetenz für die Generation 60 plus / Leicht verständliche Videos und Magazin-Kolumnen ebnen Einsteigern den Weg in die digitale Welt (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Mehr Digital-Kompetenz für die Generation 60 plus! Das hat sichder Senioren Ratgeber als Deutschlands führendes Magazin unter denSenioren-Titeln auf die Fahnen geschrieben: "Smartphones, Tablets undApps sind allgegenwärtig, viele ältere Menschen sind neugierigdarauf, wissen aber nicht so genau, wie sie damit optimal umgehenkönnen", erläutert Chefredakteurin Claudia Röttger. "Mit unsererneuen Kolumne im Magazin und tollen Videos auf senioren-ratgeber.deunterstützen wir Einsteiger und Fortgeschrittene dabei, die digitaleWelt für sich zu entdecken."Der Digital-Workshop als VideoWie nutze ich ein Smartphone, was ist eine App, und was hat es mitBetriebssystemen auf sich? Diesen und vielen weiteren Fragen gehtDagmar Hirche für den Senioren Ratgeber ab September auf den Grund.Die 62-jährige Hamburgerin ist mehrfach für ihr soziales Engagementausgezeichnet und schult seit Jahren ehrenamtlich Seniorinnen undSenioren zum Umgang mit Tablet und Smartphone. In ihrer neuenmonatlichen Senioren Ratgeber-Kolumne "Frau Hirche erklärt" greiftsie humorvoll digitale Themen auf. Parallel dazu gibt es aufwww.senioren-ratgeber.de/smartphone-tutorial und auf Youtube 16verschiedene Video-Tutorials à drei Minuten, in denen sie kurz undbündig erklärt, wie man erste Schritte in die digitale Welt macht. Injedem Video wird eine Frage beantwortet, zum Beispiel: "Wie mache ichFotos?" Frau Hirche erklärt dann Schritt für Schritt, unterstützt vonanimierten Grafiken, wie der Nutzer das Handy oder das Tabletbedienen kann. Mit einem Augenzwinkern gibt sie noch einen Tipp fürein gelungenes Selfie. Die 16 Videos decken die häufigsten Fragen ab,die Dagmar Hirche in ihren Kursen gestellt werden.Digital fit - dank niedrigschwelligem LernangebotClaudia Röttger: "Dagmar Hirche kann Wissen unglaublich lockervermitteln, weckt Neugierde und strahlt Elan und Tatendrang aus - wieder Senioren Ratgeber steht sie für ein neues Bild vom Älterwerden.Deshalb sind wir sicher, dass sie unsere Leserinnen und Leser für dasDigitalthema begeistern wird." Laut aktuellen Studien besteht unterälteren Befragten zum Teil deutlicher Nachholbedarf in punktodigitaler Kompetenz. Nur wenige fühlen sich sicher im Umgang mitInternet, Smartphone & Co. "Dabei machen digitale Angebote Spaß undkönnen hervorragend dazu beitragen, dass ältere Menschen möglichstlange selbstständig leben können", sagt Claudia Röttger. "Hier setzenwir an, wecken die Lust am Ausprobieren und geben praktische Tipps."Die Videos sind unter www.senioren-ratgeber.de/smartphone-tutorialund auf Youtube/Senioren Ratgeber abrufbar (http://ots.de/Uv0CsY).