Senior: Ist das eine Gewinn-Chance?

Per 01.02.2020, 01:00 Uhr wird für die Aktie Senior am Heimatmarkt London der Kurs von 166.57 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Senior auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Diskussionen rund um Senior auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Senior sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

2. Fundamental: Die Aktie von Senior gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 15,27 insgesamt 33 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung", der 22,7 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Für die Senior sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 3 Buc, 4 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Senior. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 210,86 GBP. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 26,26 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 167 GBP notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".