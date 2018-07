Senior: Ja, es ist wahr!

Weitere Suchergebnisse zu "Ocado Group":

Am 20.07.2018 ging die Aktie Senior an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 306 GBP aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung".Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 8 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Senior-Aktie sind 5 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Senior vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 302,43 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (306 GBP) ausgehend um -1,17 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Senior von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

