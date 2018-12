Senior Housing Properties: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Senior Housing Properties":

Für die Aktie Senior Housing Properties wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 02.12.2018, 10:44 Uhr, ein Kurs von 12,15 USD geführt.

Unser Analystenteam hat Senior Housing Properties auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Senior Housing Properties wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 2 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Das Kursziel für die Aktie der Senior Housing Properties liegt im Mittel wiederum bei 19,25 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 13,76 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 39,9 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Senior Housing Properties insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Senior Housing Properties-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 16,84 USD mit dem aktuellen Kurs (13,76 USD), ergibt sich eine Abweichung von -18,29 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (15,99 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,95 Prozent Abweichung). Die Senior Housing Properties-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Senior Housing Properties in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Senior Housing Properties haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Senior Housing Properties bekommt dafür eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.