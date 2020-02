Senegalesischer Präsident Macky Sall und Internationaler Ehrenpräsident von Religions for Peace Bischof Munib A. Younan als Sunhak Friedenspreisträger 2020 geehrt

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Das Komitee des Sunhak Friedenspreisesfeierte die Sunhak Friedenspreis-Verleihung 2020, die auch zum Gedenken an den100. Geburtstag des Gründers stattfand, am 5. Februar um 10.00 Uhr imKongresszentrum KINTEX, Ilsan (Republik Korea).Der Sunhak Friedenspreis 2020 wurde an Macky Sall, den Präsidenten der RepublikSenegal, und an Bischof Munib A. Younan, den Internationalen Ehrenpräsidentenvon Religions for Peace, verliehen. Aus Anlass des 100. Geburtstags des GründersRev. Sun Myung Moon wurde darüber hinaus ein besondererHundertjahrfeier-Gründerpreis an den ehemaligen UN-Generalsekretär Ban Ki-moonvergeben.Präsident Sall wurde geehrt, weil es ihm erfolgreich gelungen war, die Amtszeitdes Präsidenten von sieben auf fünf Jahre zu verkürzen und durch einetransparente Politik in seinem Land einen Wirtschaftsaufschwung einzuläuten. Aufdiese Weise hat er eine reife Demokratie in die Nachbarländer auf demafrikanischen Kontinent verbreitet, wo immer noch langjährige Diktaturen undArmut vorherrschen.Bischof Younan wurde für sein mehr als 40 Jahre währendes Engagement zurVerständigung zwischen Judentum, Christentum und Islam im Nahen Osten undinsbesondere für seine besonderen Verdienste um eine friedliche Beilegung desisraelisch-palästinensischen Konflikts geehrt.Der ehemalige UN-Generalsekretär Ban hat die UN mit seinem unermüdlichenEngagement für eine nachhaltige Welt geprägt, angesichts noch nie dagewesenerglobaler Herausforderungen und Krisen wie die weltweite Wirtschaftskrise, derKlimawandel, Terrorismus und Flüchtlingsfragen.In seiner Dankesrede betonte Präsident Sall, dass Frieden auch sozialeKomponenten wie wirtschaftliches Wachstum erfordere, um zur Armutsüberwindungbeizutragen und Ungleichheiten zu verringern. Er bekräftigte seineEntschlossenheit, sich in einer führenden Rolle für das Ende der Konflikte aufdem afrikanischen Kontinent einzusetzen, damit soziale und wirtschaftlicheWeiterentwicklung erreicht werden kann.Bischof Younan rief die Religionsführer dazu auf "ihre Stimmen für den Friedenzu erheben, der auf Gerechtigkeit beruht, und sich mutig gegen die Wellen vonHass und Unterdrückung auszusprechen", und er erklärte: "Ich werde michweiterhin bis zum letzten Atemzug meines Lebens für den Frieden auf derGrundlage von Gerechtigkeit einsetzen."Der ehemalige UN-Generalsekretär sprach darüber, dass "immer noch mehr als 700Millionen Menschen mit Hunger zu Bett gehen müssen", und dass die Auszeichnungmit diesem Preis ihn in seinem "Engagement bestätigt und zusätzlich motiviert,noch viel mehr zu tun, denn es gibt immer noch viele Menschen, die sich nachFrieden und Wohlergehen sehnen und wollen, dass ihre Menschenrechte respektiertund geschützt werden".An der Preisverleihung nahmen mehr als 5000 Besucher teil, darunter ehemaligeund derzeitige Regierungschefs und Staatsoberhäupter sowie Vertreter auszahlreichen internationalen Organisationen von Regierungen, akademischenKreisen, Wirtschaft, Medien sowie Religion.Mit dem Sunhak Friedenspreis werden Einzelpersonen und Organisationen geehrt,die einen herausragenden Beitrag zum Frieden zukünftiger Generationen und zurmenschlichen Entwicklung geleistet haben.Pressekontakt:Gayeon Roh, +82-2-3278-5158,sunhakprize@naver.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1087527/Sunhak_Peace_Prize_Younan.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1087526/Sunhak_Peace_Prize_Ban.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/132912/4514931OTS: The Sunhak Peace Prize CommitteeOriginal-Content von: The Sunhak Peace Prize Committee, übermittelt durch news aktuell