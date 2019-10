Senefill, Novaseps kommerzielle Anlage für den aseptischen Filling & Finishing Betrieb, ist nun betriebsbereit

Senefill wird am 1. Oktober 2019 eingeweiht und wird klinischeund kommerzielle Fill & Finish Leistungen und von der Formulierungbis zur Verpackung reichende Dienstleistungen für biologischeProdukte anbietenLyon, Frankreich (ots/PRNewswire) - Novasep eröffnet im belgischenSeneffe Senefill, eine Anlage für den kommerziellen, aseptischen Fill& Finish Betrieb. Senefill ist eine hochmoderne Einrichtung, diesowohl Fill & Finish Leistungen allein abdeckt, als auch eineintegrierte, von der Herstellung bis zur Verpackung reichendeArzneimittelproduktion.Senefill ist eine Anlage von 1800 m², mit einem Bereich von 400m², der ausschließlich für das Abfüllen einer Vielzahl biologischerProdukte vorgesehen ist: virale Vektoren, Viren, monoklonaleAntikörper und andere Biologika. Dieser Betrieb wird für Novasep undseine Kunden biopharmazeutische Schlüsselmärkte beliefern: Zell- undGentherapien, Onkologie, Impfung und andere innovative Therapien.Diese Fill & Finish Anlage verfügt über hochmodernehalbautomatische und automatische Flüssigkeitsabfüllmaschinen inIsolatoren und haben einen Ausstoß von bis zu 10 000 Ampullen proKampagne, wobei in einer Woche 2 bis 3 Kampagnen gefahren werden.Qualitätskontrolle und Sichtprüfung werden von hochqualifiziertenTechnikern ausgeführt werden.Senefill gehört zu Senrise-IV, Novaseps mustergültigem Unternehmenfür die Herstellung von viralen Vektoren für die kommerzielleAnwendung. Diese einzigartige Konfiguration ermöglicht es, am selbenStandort die Produktion sowie den Fill & Finish Betrieb zu erhalten.Dadurch werden höchste Zuverlässigkeit und Leistung unseresHerstellungsbetriebs gewährleistet, sodass die Versorgung fürdringend benötigte innovative Therapien sichergestellt ist.Senefill stellt auch Besprechungsräume zur Verfügung, und es gibtBesucherbereiche, von denen Besucher den Fill & Finish Betriebbeobachten können."Das aseptische Abfüllen ist ein kritischer Schritt imHerstellungsprozess von biopharmazeutischen Produkten. DieNovasep-Mitarbeiter besitzen lange Erfahrung im Erbringen von Fill &Finish Leistungen, und wir stellen regelmäßig hochqualifizierteTechniker ein. Bei voller Auslastung wird diese Anlage von 24Personen gefahren", erläutert Pierre Lunel, der Leiter des Standortsin Belgien."Senefill stellt für Novasep einen wichtigen Schritt für dieUmsetzung seiner Wachstumsstrategie Rise-2 dar. Dank dieser Anlagehebt sich Novasep auf dem Markt für die Herstellung von Arzneimittelnaus viralen Vektoren deutlich von seinen Mitbewerbern ab. Für uns wares ein zentrales Anliegen, in der Lage zu sein, den wachsenden Bedarfunserer Kunden für zielgerichtete und innovative Therapien zu deckenund den Bedürfnissen der Patienten gerecht zu werden", erklärt derChairman und CEO von Novasep, Michel Spagnol.Presseinformationen:https://www.novasep.com/press-release-about-novasep.htmlVideo - https://youtu.be/VrjfQWhUlMsLogo - https://mma.prnewswire.com/media/815661/Novasep_Logo.jpgPressekontakt:Laure SaloinProjektmanagerin für Öffentlichkeitsarbeit+33-7-77-94-37-52Original-Content von: Novasep, übermittelt durch news aktuell