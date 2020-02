Sendungen mit Gebärdensprache ab sofort auf Abruf in der ZDFmediathek (FOTO)

Mainz (ots) - Das ZDF hat sein Angebot für Hörgeschädigte erweitert: AusgewählteSendungen stehen ab sofort auch als Video-on-Demand-Angebot mit DeutscherGebärdensprache (DGS) in der ZDFmediathek zur Verfügung. Das Angebot umfasst die"heute"-Nachrichten um 17.00 Uhr und um 19.00 Uhr, das "heute journal", "Leuteheute", "Frontal 21", "37°", "maybrit illner", "plan b", "Berlin direkt" sowiedie Kindernachrichtensendung "logo!". Bereits seit Juni 2018 besteht dieMöglichkeit, Sendungen mit Gebärdensprache im Livestream der ZDFmediathek zuverfolgen.Alle Sendungen, die mit Gebärdensprache als Video-on-Demand oder im Livestreamin der ZDFmediathek zur Verfügung stehen, finden sich in der Rubrik"Barrierefrei" und unter der Web-Adresse barrierefrei.zdf.de. Neben derGebärdensprache lassen sich dort zusätzliche barrierefreie Inhalte wieUntertitel und Audiodeskription über die Spracheinstellungen im Menü desVideoplayers zuschalten. Das barrierefreie Angebot des ZDF kann zudem auch überdie ZDFmediathek-App und über HbbTV genutzt werden.Die Gebärdensprache ist eine visuell-manuelle Form der Sprache. Die DeutscheGebärdensprache ist seit 2002 als eigenständige Sprache anerkannt. Wie bei dergesprochenen Sprache existieren auch in der Gebärdensprache unterschiedlicheDialekte.Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/gebaerdenspracheBarrierefreie Angebote im ZDF: https://barrierefrei.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4518882OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell