"Die Sendung mit der Maus" unterwegs in London: Ralph Caspers bei den Briten

Köln (ots) -Ralph Caspers ist zum Maus-Geburtstag wieder auf Reisen: Diesmal ister in der Hauptstadt Großbritanniens unterwegs. In der "London-Maus"(Sonntag, 12. März, Das Erste, 9.30 Uhr, KiKA, 11.30 Uhr) erfahrenRalph und das WDR-Maus-Team, was der Unterschied zwischen England,Großbritannien und dem Vereinigten Königreich ist. Sie tauchen in denAlltag einer Londoner Familie ein, entdecken, was die Uhrzeit undLandkarten auf der Welt mit der britischen Hauptstadt zu tun haben,wieso dort ein Fuß nicht immer ein "Fuß" lang ist und warum man inRitterrüstungen nicht das britische Parlament betreten darf. Mittenin der Stadt stößt Ralph auf Häuser, die "Walkie Talkie", "Gurke" und"Käsereibe" heißen - und lernt den elfjährigen Isaac mit seinerFamilie kennen.Sport in Uniform und als Haustier KakerlakeIsaac gehört mit seinen Eltern Alex, Rachel sowie seinen vierGeschwistern Miriam (13), Esther (9), Elijah (7) und Solomon (3) zuden 8,5 Millionen Londonern. Er zeigt Ralph seinen Alltag: Morgensgibt es zu Hause Porridge und Tee. Die Kinder sitzen dann schon inihren Uniformen am Frühstückstisch. In der Schule stellt Isaac Ralphseine Klasse vor und Ralph zeigt, warum es so viele Ähnlichkeitenzwischen Deutsch und Englisch gibt. Mittags isst Ralph in der Mensaund erfährt, dass Süßigkeiten in der Schule verboten sind. Auf demStundenplan steht Theaterunterricht - und im Fach "PhysicalEducation" bewerten und helfen sich die Schüler gegenseitig. Außerdemzeigt Isaac, warum sein Vater zur Arbeit in die Kirche geht, wie dasLeben mit einer Kakerlake als Haustier ist und wo Ralph gute Andenkenkaufen kann: in einem Laden für Monster-Bedarf.Zum neunten Mal ist Ralph Caspers für eine "Auslands-Maus" unterwegs."Die Sendung mit der Maus" zeigte seine Reportagen aus denHauptstädten von Japan (Tokio 2005), der Türkei (Ankara 2008), Indien(Neu-Delhi 2009), Südafrika (Tshwane/Pretoria 2010), Brasilien(Brasilia 2012), Griechenland (Athen 2013), Island (Reykjavik 2014)und Polen (Warschau 2016).Die "London-Maus" (Buch und Regie: Katja Engelhardt) ist eineProduktion der tvision GmbH im Auftrag des WDR.Redaktion: Joachim Lachmuth (WDR)Weitere Infos unter wdrmaus.de.Fotos unter ARD-Foto.de