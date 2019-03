"Die Sendung mit der Maus" startet Aufruf: Wer macht mit beim "Türöffner-Tag" 2019?

Finanztrends Video zu



Köln (ots) -"Die Sendung mit der Maus" (WDR) ruft auch 2019 wieder Firmen,Behörden, Forschungszentren, Kultureinrichtungen und Vereine auf,sich am bundesweiten Aktionstag zu beteiligen. Der "Türöffner-Tag"findet traditionell am Tag der Deutschen Einheit statt (3. Oktober).Bereits zum neunten Mal sollen Kinder die Möglichkeit bekommen, neueOrte zu erkunden und die Arbeitswelt der Erwachsenen kennenzulernen.Wo Kinder normalerweise keinen Zutritt haben, dürfen sie an diesemTag 'Sachgeschichten live' erleben. Auch beim WDR selbst, der dieInitiative "Türen auf!" 2011 ins Leben rief. Weitere Informationensowie die Anmeldung sind online zu finden, unter maus-tueren-auf.de.Kinder ins Cockpit eines Hubschraubers lassen, gemeinsam mit ihnen imLabor forschen, im Zoo das Futter für die Tiere vorbereiten oder dernächsten Generation verraten, was Handwerker schon seit Ewigkeitenwissen - das ist typisch für den "Türöffner-Tag". Aus rund 800Veranstaltungen konnten die Mausfans im vergangenen Jahr auswählen.maus-tueren-auf.de#türenaufRedaktion "Die Sendung mit der Maus": Brigitta Mühlenbeck, ManuelaKalupke, Matthias Körnich, Joachim Lachmuth, Heike Sistig, HillaStadtbäumer, Henrike Vieregge, Nils WohlfarthFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationLena SchmitzTelefon 0221 / 220-7121lena.schmitz@wdr.deplanpunktMarc Meissner, Stephan TarnowTelefon: 0221 / 912557-10post@planpunkt.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell