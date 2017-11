"Die Sendung mit der Maus"-Spezial: Astronaut Alexander Gerst erklärt den Mond - "Alles eine Frage von Licht, Schatten und Bewegung"

Köln (ots) -Astronaut Alexander Gerst wird vor der letzten Vollmondnacht desJahres erneut in der "Sendung mit der Maus" zu sehen sein (Sonntag,3. Dezember 2017; Das Erste, 9.30 Uhr; KiKA 11.30 Uhr). In dieserDezember-Nacht kommt der Mond der Erde besonders nahe - und scheintdeshalb heller als sonst. Warum das so ist und warum man den Mond anmanchen Tagen gar nicht sieht, zeigt Alexander Gerst an einem eigensfür die Maus entwickelten Planetenmodell: "Es ist alles eine Fragevon Licht, Schatten und Bewegung."Es handelt sich bereits um das zweite Maus-Spezial mit AlexanderGerst in diesem Jahr. Nachdem sich im Frühjahr 2017 alles um Sonne,Tag und Nacht drehte, widmet sich das Maus-Team nun dem Mond. "Soalltäglich der Himmelskörper für uns auch ist, mal genauerhinzuschauen lohnt sich. Und wer könnte für diese Mission bessergeeignet sein als Alexander Gerst, der zudem bekennender Maus-Fanist?", sagt WDR-Redakteur Joachim Lachmuth.Mehr als zwei Jahre Vorbereitung stecken in den beidenMaus-Spezial-Sendungen. Der WDR drehte unter anderem im EuropäischenAstronautenzentrum der Weltraumorganisation ESA in Köln.Schon bei seinem ersten Weltraumflug zur Raumstation ISS im Jahr 2014arbeiteten Alexander Gerst und das Maus-Team des WDR zusammen: Miteiner Plüsch-Maus als Talisman im Gepäck umkreiste Gerst seinerzeitdie Erde.Redaktion "Die Sendung mit der Maus": Joachim Lachmuth (WDR)Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationSvenja Siegertsvenja.siegert@wdr.deTel. 0221 - 220-7121Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell