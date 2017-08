"Die Sendung mit der Maus": Schon mehr als 500 Veranstalter wollen beim Maus-"Türöffner-Tag" dabei sein / Anmeldungen noch bis 3. September möglich

Köln (ots) -Am 3. Oktober heißt es wieder "Türen auf für die Maus!". Schon jetztplanen mehr als 500 Betriebe, Vereine und Institutionen aus ganzDeutschland, ihre Türen für Kinder und Familien zu öffnen - Türen,die für sie sonst verschlossen sind. Im Jahr 2017 sind auf Einladungdes WDR und der "Sendung mit der Maus" unter anderem die EuropäischeZentralbank in Frankfurt, das Stadion von Borussia Dortmund, dieBerliner Philharmonie und der Flughafen Leipzig mit dabei. Aber auchkleine Unternehmen wie Schuhmacher, Apotheken, Bauernhöfe und sogareine Schaukelwerkstatt machen mit.Seit dem 40. Maus-Geburtstag im Jahr 2011 können Kinder jedes Jahr am3. Oktober am "Türöffner-Tag" die Sachgeschichten aus der "Sendungmit der Maus" auch live erleben. Viele junge Maus-Fans bekommen sozum ersten Mal einen Einblick in die Berufswelt der Erwachsenen.Bereits 3.000 große und kleine "Türöffner" aus dem In- und Auslandhaben in den zurückliegenden Jahren Veranstaltungen für die Kinderauf die Beine gestellt. Allein 650 fanden am vergangenen Aktionstagim Jahr 2016 statt.Kinder und Eltern, die ein "Türen auf!"-Event am 3. Oktober besuchenmöchten, können sich direkt beim jeweiligen Veranstalter anmelden.Eine Übersicht mit allen Türen, Kontaktdaten und Uhrzeiten hat das"Maus"-Team unter maus-tueren-auf.de zusammengestellt. Mehr als 100Veranstaltungen sind bereits ausgebucht.Unternehmen, Vereine und Institutionen, die mit einer eigenenVeranstaltung dabei sein wollen, können sich noch bis zum 3.September über die Website anmelden. Wie immer wird auch dieses Jahrdas Los entscheiden, wohin die Maus "persönlich" am "Türöffner-Tag"reisen wird.Die Maus-Reporter Johannes, Siham, Ralph und André werden am"Türöffner-Tag" in Deutschland unterwegs sein. Die Highlights zeigt"Die Sendung mit der Maus" am Sonntag, den 8. Oktober im Ersten undbei KiKa.Redaktion "Die Sendung mit der Maus": Brigitta Mühlenbeck, JoachimLachmuth, Matthias Körnich, Heike Sistig, Hilla Stadtbäumer, HenrikeVieregge.Mehr Infos gibt es auf http://www.maus-tueren-auf.deFotos finden Sie unter http://www.ard-foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationSvenja SiegertTelefon: 0221 / 220 7100Email: wdrpressdesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell