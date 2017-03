"Die Sendung mit der Maus" mit Astronaut Alexander Gerst: "Es geht um Licht, Schatten und Bewegung"

Köln (ots) -Die Tage werden länger, es bleibt wieder länger hell. Woran dasliegt, woher die Jahreszeiten kommen und wie Tag und Nacht entstehen,beantwortet Astronaut Alexander Gerst in der "Sendung mit der Maus"(WDR). In zwei Sonderausgaben gibt der bekennende Maus-Fan Antwortenauf diese und weitere Alltagsfragen. Zum Auftakt am Sonntag, 26. März2017 um 9.30 Uhr im Ersten, um 11.30 Uhr im KiKA und im Netz unterwww.die-maus.de zeigt die Kamera aus ungewohnten Perspektiven, wiesich die Erde um die Sonne bewegt. Im Herbst dreht sich im zweitenMaus-Spezial mit Alexander Gerst alles um den Mond.An einem großen und eigens für die "Sendung mit der Maus"entwickelten Planeten-Modell nimmt Alexander Gerst mit einemhandelsüblichen Maßband die Vermessung der Erde vor. Er erklärt u.a.anschaulich, wieviel Sonnenlicht die Nordhalbkugel im Winterabbekommt, wieviel mehr Sonne dort im Sommer scheint, warum es Tagund Nacht gibt und warum es unterschiedlich lange Tage und dieJahreszeiten gibt. Alexander Gersts Fazit: "Auch wenn die Erde unddie Sonne so groß sind und so weit voneinander entfernt, geht es dochwirklich nur um Licht, Schatten und Bewegung."Die Dreharbeiten mit Alexander GerstDie Dreharbeiten zu den Maus-Spezial-Ausgaben fanden im September undNovember 2016 im Europäischen Astronautenzentrum derWeltraumorganisation ESA in Köln statt. Das eigens für die Mauskonzipierte große Modell mit Sonne, Mond und Erde wurde außerdem ineinem Fernsehstudio bei Köln aufgebaut. Nachdem das Kamerateam unterLeitung des langjährigen "Sachgeschichten"-Regisseurs Jan Marschnerhier zwei Tage jede einzelne Einstellung minutiös geprobt hatte,stand Alexander Gerst am dritten Tag vor der Kamera neben demmannshohen "blauen Planeten". Auch Außenaufnahmen fließen in die"Sachgeschichte" mit ein. Dazu filmte das Maus-Team den Lauf derSonne in allen vier Jahreszeiten von immer derselben Stelle, einemBerg südlich von Bonn. Sachgeschichten-Macher Armin Maiwald verrät inder Sachgeschichte außerdem, was ein Gymnastikball und eine Blaubeeremit Sonne und Erde gemeinsam haben.Alexander Gerst (geb. 1976) hat an Bord der internationalenRaumstation ISS 2.500 Mal die Erde umrundet. In denMaus-Sachgeschichten sind Bilder zu sehen, die er aus dem Allmitgebracht hat. 2018 wird Alexander Gerst als Kommandant zur ISSzurückkehren. Dann werden dort auch Experimente durchgeführt, die dieZuschauer der "Sendung mit der Maus" vorgeschlagen haben. Undvielleicht sind ja dann auch Maus und Elefant mit an Bord.Armin Maiwald (geb. 1940) und Regisseur Jan Marschner (geb. 1969)arbeiten bei der Flash-Filmproduktion bereits seit 1990 zusammen anMaus-Sachgeschichten. Mehr als zwei Jahre Vorbereitung inZusammenarbeit mit dem WDR stecken in dem Maus-Spezial "Sonne, Mondund Erde". Im Herbst wird "Die Sendung mit der Maus" zeigen, wie derMond sich scheinbar verwandelt, und wann sein Schatten auf die Erdefällt."Die Sendung mit der Maus" mit Alexander Gerst steht akkreditiertenJournalisten im Vorführraum der WDR Presselounge vorab zur Ansichtbereit.Aktuelle Fotos von Alexander Gerst aus der Sendung finden Sie unterARD-Foto.de. Alle Infos finden Sie auch unter www.die-maus.de.Redaktion "Die Sendung mit der Maus": Joachim Lachmuth (WDR)Pressekontakt:WDR Presse und InformationLena SchmitzTel. 0221 / 220 7121lena.schmitz@wdr.deplanpunktMarc Meissner, Stephan TarnowTel. 0221 / 912557 10post@planpunkt.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell