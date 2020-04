"Die Sendung mit der Maus" ab 4. Mai weiterhin täglich im Fernsehen

Köln (ots) - Der WDR stellt auch ab kommender Woche ein erweitertes Programmangebot für Kinder und ihre Familien zur Verfügung. Das WDR Fernsehen zeigt ab Montag, 4. Mai, um 11.25 Uhr weiterhin "Die Sendung mit der Maus" - damit können Kinder und Familien täglich Lach- und Sachgeschichten im linearen Fernsehprogramm sehen: montags bis samstags im WDR Fernsehen und sonntags zur gewohnten Zeit um 9.30 Uhr im Ersten und 11.30 Uhr bei KiKA.Zusätzlich zur Ausstrahlung stehen die Lach- und Sachgeschichten jederzeit über die neue Smart TV-App zur Verfügung. Die ganze "Sendung mit der Maus" kann wie gewohnt zeitunabhängig in der Maus-App, auf der Webseite die-maus.de oder in der Mediathek geschaut werden. Darüber hinaus bietet das Angebot "Die Sendung mit der Maus zum Hören" rund um die Uhr Kinderradioprogramm im Digitalradio und als Podcast.Auch die anderen Wissensangebote im WDR Fernsehen und online bleiben verlässlich bestehen: So bietet "Planet Schule" (planet-schule.de) vom WDR/SWR u.a. Multimedia-Elemente, animierte Erklärclips, Lernspiele sowie Angebote in Fremdsprachen. Lehrerinnen und Lehrer können unter schuledigital.wdr.de stetig passgenaues Unterrichtsmaterial und Digitalangebote finden.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 / 220 7100Email: wdrpressedesk@wdr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7899/4585493OTS: WDR Westdeutscher RundfunkOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell