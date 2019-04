München (ots) -Nach der Präsentation der Young-Fiction-Serie "Wir sind jetzt" aufder MIPTV in Cannes und der Premiere auf dem "achtungberlin"-Festival startet die ambitionierte Serie am 27. April beiTVNOW. Ab dem heutigen Donnerstag zeigt RTL II eine zehnminütigePreview im Free-Bereich des Streaming-Dienstes. Erstmals strahlt RTLII eine Young-Fiction-Serie exklusiv vorab in dem Streaming-Angebotaus. Der Start wird mit einer senderübergreifenden Kampagne imOn-Air-, Online- und Digitalbereich mit innovativem Look & Feel fürdie junge Zielgruppe begleitet.Kampagnen-KonzeptDie vierteilige Serie wird aus Sicht der 17-jährigen Lauraerzählt. Ihre Erlebnisse und Emotionen sind die Basis der Handlung.Wie empfindet sie das Erwachsenwerden, welche Fragen an das Leben hatsie? Diese Erzählweise findet ihre optische Umsetzung in denKampagnenmotiven. Sowohl das für die Kampagne produzierte Bewegtbildals auch Fotos für Werbemittel wurden mit Handykameras hergestellt,um den Kosmos der jungen Protagonisten stilistisch nachzuempfinden.Carlos Zamorano, Bereichsleiter Marketing & Kommunikation RTL II:"Das Leben ganz im Moment und aus der Sicht eines Teenagers sindDreh- und Angelpunkt der Serie sowie unserer begleitenden Kampagne.Die Perspektive der Serienhandlung wird mittels der Kampagnenmotivekonsequent fortgesetzt. Der Look im Handy-Style schafft Nähe zurZielgruppe, die wir vor allem über relevante digitale Kanäleansprechen. So werden wir dem veränderten Sehverhalten insbesonderejunger Zuschauer gerecht."Digitale Kampagne und redaktionelles KonzeptAufgrund der avisierten jungen Zielgruppe liegen die Schwerpunkteder Promotion bei Ads auf Facebook, Instagram, Snapchat und YouTubesowie auf einer weitreichenden Influcencerkampagne. Mobile Ads zurReichweiten-Gewinnung werden ebenfalls geschaltet.Auch redaktionell wird die Zielgruppe umfassend angesprochen. Die"Wir sind jetzt"-Story wird innerhalb des Serien-Universums aufverschiedenen Social-Media-Kanälen fortgesetzt. Auf dem formateigenenInstagram-Kanal @wirsindjetzt können Fans den Charakteren der Serieweiter folgen und mit exklusiv produziertem Content Einblick in ihreLebenswelt erhalten. Bei Instagram erzählen die Protagonisten in Formvon Tagebucheinträgen weitere persönliche Geschichten aus ihremAlltag. Ein Web-Special auf rtl2.de und Clips bei YouTube sorgen fürweitere Aufmerksamkeit. Sie werden dort in Echtzeit parallel zurVerfügbarkeit bei TVNOW hochgeladen.Die Serie und das begleitende Digitalkonzept werden vomMedienboard Berlin-Brandenburg gefördert.Kampagnen-Verbreitung Digital, On-Air, RadioIm Rahmen einer senderübergreifenden Kampagne sind Spots sowohlbei RTL II als auch den TV-Sendern sowie den Digital-Angeboten derMediengruppe RTL Deutschland zu sehen.Als Ergänzung zur umfangreichen digitalen Kampagne bewirbt RTL IIdas Format mit Radio-Spots.Über "Wir sind jetzt"Die Young-Fiction-Serie wurde von Kino-Regisseur Christian Klandtund Produzent Christian Popp, Geschäftsführer Producers at Work,umgesetzt. Die Bücher zu allen Folgen stammen von BurkhardtWunderlich. Hauptfigur Laura und ihre Freunde müssen sich mit derersten Liebe und anderen Schwierigkeiten des Erwachsenwerdensauseinandersetzen. Ehrlich, lebensnah, gefühlvoll, aber auch mit vielHumor erzählt "Wir sind jetzt" vom Erwachsenwerden der Protagonisten.Ausstrahlung "Wir sind jetzt"Ab dem 27. April steht wöchentlich eine von vier neuen Folgen derSerie "Wir sind jetzt" bei TVNOW zum Abruf bereit. Neukunden könnendas Premium-Paket des Streaming-Dienstes kostenlos 30 Tage testen.Bereits ab 18. April zeigt RTL II eine zehnminütige Preview imFree-Bereich des Streaming-Portals. Die Ausstrahlung bei RTL IIerfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.Über RTL II:Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das istRTL II. Hier erleben die Zuschauer das Leben in all seinen Facetten.RTL II ist der deutschsprachige Reality-Sender Nr. 1:Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps zeigen faszinierendeMenschen und bewegende Schicksale. Die "RTL II News" bieten jungeNachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mitunverwechselbaren Shows und den besten Serien und Spielfilmen. DasMünchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an -überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen undEndgeräten.Pressekontakt:RTL II Unternehmens-kommunikationSusanne Raidt089 - 64185 6902susanne.raidt@rtl2.deinfo.rtl2.deblog.rtl2.deRTL II Bildredaktionbildredaktion@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell