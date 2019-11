Senderabschaltung Standort Langenberg am 20.11.2019

Köln (ots) - Für Mittwoch, 20. November 2019, sind in der Zeit von 00:05 Uhr bis02:00 Uhr Arbeiten am Standort Langenberg geplant:Erneuerung der UKW Sender.Die Abschaltung <15 min. der folgenden Programme ist aus Personenschutzgründennotwendig: UKW Cosmo 103,3 MHz, DLF Kultur 96,5 MHzMit betroffen sind auch die folgenden Standorte und Programme:Bonn: DLF Kultur 106,1 MHzDie Abschaltung wirkt sich in den folgenden Regionen aus: Rhein Ruhr,Niederrhein, BonnPressekontakt:wdrpressedesk@wdr.de0221 220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell