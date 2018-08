SendGrid: Gut oder schlecht?

Am 10.08.2018 ging die Aktie SendGrid an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 31,84 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Internetsoftware und -dienste".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir SendGrid einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob SendGrid jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die SendGrid derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 25,59 USD, womit der Kurs der Aktie (31,84 USD) um +24,42 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 27,42 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +16,12 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

2. Sentiment und Buzz: SendGrid lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für SendGrid in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

3. Analysteneinschätzung: SendGrid erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 6 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 5 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu SendGrid vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (30 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -5,78 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 31,84 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. SendGrid erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.